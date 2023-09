Rendimento al 7% con questi conti deposito Futuro: ma quanto si guadagna?

Ad oggi i conti deposito piacciono ancora di più rispetto al passato perché il rendimento arriva al 7%. Oltre che per il tasso di interesse ai massimi, però, tali prodotti di risparmio/investimento sono molto amati perché sicuri. Sono garantiti infatti dal Fidt fino a 100 mila euro a depositante per cui anche se la banca, in uno scenario fantascientifico, dovesse fallire, i depositi sarebbero protetti.

Un altro punto di forza di questi prodotti è la facilità nell’utilizzo in quanto aprirli e chiuderli è semplice e richiede meno supervisione rispetto ad altri tipi di investimento. In più, cosa che non guasta, con il conto deposito è possibile realizzare anche degli obiettivi finanziari a breve termine.

Ma come funziona l’offerta che offre un rendimento al 7%, quanto si guadagna?

La novità

La banca del gruppo Cirdan ovvero Smart Bank ha lanciato tre nuovi conti deposito denominati “Futuro”. Essi sono vincolati a 10, 15 e 20 anni e offrono un rendimento al 5%, al 6% e al 7% ma il pagamento degli interessi maturati avviene direttamente alla scadenza.

Bisogna però ricordare che dal rendimento al 7% (lordo) va decurtata anche l’imposta sui capital gain del 26% per cui il tasso scende al 5,18%. In più non si deve dimenticare che bisogna poi pagare sul capitale investito anche l’imposta di bollo che è dello 0,2% annuo.

Nonostante questo, però, i conti deposito Smart Bank sono tra i migliori sul mercato. L’offerta appena indicata sarà però limitata in quanto la fase di raccolta terminerà il 20 ottobre prossimo.

Dalle parole di Benedetta Arese Lucini, del Cda di Smart Bank, sembrerebbe che le promozioni non termineranno con questa. Anzi, nei prossimi mesi è probabile che ne verranno lanciate di nuove anche per intercettare quella fetta di mercato che un rendimento interessante senza però troppi rischi.

La Lucini ha spiegato che il prodotto appena lanciato sta avendo un grande successo in Inghilterra, Stati Uniti e Svizzera per cui, al momento della sottoscrizione, sarà possibile indicare un terzo beneficiario come ad esempio un figlio al quale sarà destinato il capitale alla scadenza.

Rendimento al 7% con questo conti deposito Futuro: ma quanto si guadagna?

Per quanto riguarda il guadagno dei nuovi conti deposito Smart Bank “Futuro”, ci sono diversi esempi realizzati da Il Corriere della Sera. Con un vincolo di 100 mila euro, ad esempio, alla scadenza si otterrà dopo 10 anni un montante di 137 mila euro per cui gli interessi saranno di 37 mila euro. Nel caso la durata fosse di 15 anni, invece, gli interessi salirebbero a 66 mila euro mentre dopo venti anni si otterrebbe un capitale finale di 203600 euro ovvero 103600 di interessi netti. L’imposta di bollo, poi, non si pagherebbe per cui non si dovrebbe decurtare da tale cifra perché a carico della banca.

I nuovi conti deposito “Futuro” offriranno anche l’opzione di anticipo liquidità. Significa che il risparmiatore potrà ricevere un finanziamento per un ammontare uguale al 70% dell’importo investito a fronte di un interesse flessibile del 2% sopra l’Euribor a 3 mesi. Quest’ultimo fino al 30 settembre sarà del 5,577%. Grazie a tale opzione, quindi, si potrà utilizzare il denaro per una qualsiasi esigenza personale.

Riassumendo…

1. Debuttano i conti deposito Futura di Smart Bank

2. La durata è di 10, 15 e 20 anni

3. C’è anche l’opzione di anticipo liquidità nel caso si abbia una qualsiasi esigenza personale.

[email protected]