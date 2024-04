Il libretto postale e il conto deposito sono diventati pilastri nel panorama finanziario degli italiani per una serie di ragioni che vanno oltre i semplici numeri. Questi strumenti offrono infatti una combinazione di sicurezza, accessibilità, liquidità e rendimento che li rende estremamente attraenti per una vasta gamma di investitori. Ora che i tassi di interesse arrivano anche al 5%, poi, sono ancora più gettonati. Ecco maggiori informazioni in merito.

Il perché del successo

La sicurezza è una delle principali ragioni per cui gli italiani affidano i propri risparmi al conto deposito e al libretto postale.

L’offerta di Poste Italiane

L’accessibilità è un altro vantaggio significativo offerto da tali strumenti. Non c’è infatti bisogno di avere grandi somme di denaro per iniziare e la procedura di apertura è relativamente semplice e diretta. Ciò rende questi prodotti accessibili a persone di tutte le fasce di reddito, contribuendo a promuovere l’inclusione finanziaria.La liquidità è un’altra caratteristica importante. Anche se possono esserci restrizioni sui prelievi, tali investimenti offrono comunque un certo grado di liquidità, consentendo agli investitori di accedere ai propri fondi in caso di necessità.In più, ilofferto attualmente è un fattore trainante. Con rendimenti del 3,50% e del 5%, rispettivamente, tali investimenti offrono rendimenti più elevati rispetto a molti altri strumenti finanziari disponibili sul mercato. Questo è particolarmente allettante per coloro che cercano di ottenere un reddito passivo significativo sui propri risparmi.

Non solo buoni fruttiferi postali dal tasso di interesse che arriva al 6%. Poste Italiane ha lanciato anche un’offerta sul libretto postale. Si tratta della Supersmart Premium 366 Giorni che è riservata ai possessori del Libretto Smart ed è attivabile fino al 9 maggio 2024. Tale promozione consente di beneficiare di un tasso del 3,50% annuo lordo alla scadenza sulla Nuova Liquidità accumulata. Quest’ultima è costituita dalle somme depositate a partire dal 14 marzo 2024 fino al 9 maggio 2024 sul Libretto Smart o su altri Libretti di risparmio postale e/o conti correnti postali con la medesima intestazione del Libretto Smart.

Oltre che sul libretto postale c’è l’offerta anche sul conto deposito

Le modalità di deposito accettate sono:1. Bonifico bancario2. Assegni bancari e circolari3. Accredito di stipendi e pensioni.Ricordiamo che qualora si decidesse di versare la Nuova Liquidità su altri libretti di risparmio postale o conti correnti postali con la stessa intestazione, si avrà la possibilità di trasferirla sul Libretto Smart mediante girofondo.

Flessibilità assoluta e zero costi caratterizzano il Conto Deposito ING, rendendolo un’opzione allettante per coloro che cercano un modo sicuro e conveniente per gestire i propri risparmi.

Con tale prodotto, si ha la possibilità di depositare il proprio denaro senza vincoli, avendo sempre accesso ad esso quando se ne ha bisogno. In più, i soldi si possono trasferire sul conto corrente in qualsiasi momento senza dover affrontare costi aggiuntivi per l’apertura, la gestione, il trasferimento o la chiusura del conto.

L’offerta del momento, per i nuovi clienti, è il tasso di interesse annuo lordo del 5% per i primi 12 mesi. Per averlo, però, è necessario seguire alcuni semplici passaggi.

Innanzitutto, si devono scegliere il Conto Corrente Arancio e il Conto Arancio. Poi, è necessario attivarli entro l’11 maggio effettuando un primo bonifico. Per mantenere il tasso di interesse del 5%, infine, è richiesto anche l’accredito dello stipendio entro il 31 agosto.

Nel caso non si riceva lo stipendio, si ha comunque la possibilità di ottenere il tasso del 5% versando almeno 1.000 euro ogni mese sul Conto Corrente Arancio. E se non si può rispettare né l’opzione dello stipendio né il versamento mensile, il Conto Deposito ING offrirà comunque un tasso di interesse del 3% per i primi 12 mesi.

Conclusione…

1. Il libretto postale e il conto deposito sono diventati fondamentali per gli italiani.

Offrono infatti sicurezza, accessibilità, liquidità e rendimento2. I, come il 5%, li rendono ancora più attraenti come opzioni di investimento3. Poste Italiane ha lanciato l’offerta Supersmart Premium 366 Giorni, che offre un tasso del 3,50% annuo lordo sulla Nuova Liquidità accumulata4. ING propone invece il Conto Deposito Arancio che offre un tasso del 5% annuo lordo per i primi 12 mesi.