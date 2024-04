I buoni fruttiferi postali, offerti dalle Poste Italiane, rappresentano uno strumento di risparmio molto amato in Italia. La loro popolarità è attribuita alla sicurezza garantita dallo Stato italiano in quanto assicurano il rimborso del capitale investito alla scadenza. In più, il rendimento è stabile nel tempo e c’è la possibilità di scegliere tra diverse opzioni e durate. Inoltre la tassazione è agevolata e l’accesso è facile in quanto basta recarsi presso gli uffici postali fisici oppure utilizzare i servizi online delle Poste Italiane.

Detto ciò, ecco qual è la top 11 dei migliori buoni fruttiferi postali di aprile 2024.

I bfp: la differenza tra cartacei e dematerializzati

Non tutti sanno che è possibile sottoscrivere buoni fruttiferi postali dematerializzati e cartacei. Per quanto riguarda questi ultimi, essi sono documenti stampati su carta mentre gli altri sono registrati e conservati elettronicamente, senza alcun supporto cartaceo.

Inoltre i cartacei vengono solitamente acquistati e gestiti presso gli uffici postali fisici per cui richiedono la presentazione di documenti e firme cartacee. Al contrario, quelli dematerializzati possono essere acquistati e gestiti interamente online tramite il sito web delle Poste Italiane o altre piattaforme digitali autorizzate.

In termini di accessibilità e comodità, poi, i bfp dematerializzati offrono un maggiore livello di flessibilità. Consentono, infatti, agli investitori di effettuare transazioni e monitorare i propri investimenti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite dispositivi digitali connessi a Internet.

Dal punto di vista della sicurezza, infine, quelli cartacei possono essere soggetti al rischio di smarrimento o danneggiamento fisico. Per l’altra tipologia, invece, non c’è questo rischio in quanto sono conservati in modo sicuro elettronicamente.

Ecco la top 11 dei migliori buoni fruttiferi postali di aprile 2024

Sono 11 i bfp collocati sul mercato da Poste Italiane. Ci sono i 4 Anni Plus che durano 4 anni e offrono un rendimento annuo lordo alla scadenza che arriva al 2%.

C’è poi il Buono 3×2 che da la possibilità di far fruttare i propri risparmi per un periodo fino a 6 anni con gli interessi riconosciuti dopo 3 e 6 anni dall’investimento.

Gli altri

Si può contare inoltre su tassi di rendimento fissi e crescenti nel tempo. In più, si ha flessibilità di richiedere il rimborso anche dopo 3 anni, con il riconoscimento degli interessi maturati, entro il termine di prescrizione. Il rendimento annuo lordo a scadenza è delSegnaliamo inoltre ilche permette di reinvestire risparmi fino a 6 anni offrendo un rendimento fisso alannuo lordo. Si può richiedere il rimborso anche dopo 3 anni con interessi maturati.Chiudiamo la prima tranche con ilper investimenti fino a 7 anni e tassi di rendimento fissi e crescenti alannuo lordo. È possibile richiedere il rimborso anticipato del capitale entro il termine di prescrizione e alla scadenza si ha la possibilità di ottenere un premio legato all’andamento positivo dell’indice STOXX® Europe 600 ESG-X.

I buoni fruttiferi postali indicizzati all’inflazione italiana offrono la possibilità di investire fino a 10 anni, con un rendimento annuo lordo fisso crescente. Il capitale investito è eventualmente rivalutato in base all’evoluzione dell’inflazione italiana. È possibile richiedere il rimborso in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione. Il rendimento fisso annuo lordo a scadenza è dello 0,60%.

Il Buono 3×4 permette di investire fino a 12 anni, con interessi riconosciuti dopo 3, 6 e 9 anni. Offre tassi di rendimento fissi e crescenti, con possibilità di rimborso del capitale e degli interessi già dai primi 3 anni, entro il termine di prescrizione. Il rendimento annuo lordo a scadenza è del 2,50%. Il Buono Ordinario consente di far fruttare i risparmi fino a 20 anni, con tassi di rendimento fissi e crescenti. Si può richiedere il rimborso del capitale in qualsiasi momento, entro il termine di prescrizione, con un rendimento annuo lordo a scadenza del 2,75%.

Nella top 11, ci sono poi il Buono dedicato ai minori che è acquistabile fino ai 16 anni e mezzo del minore, con interessi maturati fino alla maggiore età. È disponibile per l’acquisto in Ufficio Postale o online, previa abilitazione del Libretto Minori. Può essere sottoscritto in forma cartacea da genitori, familiari o conoscenti maggiorenni, o in forma dematerializzata solo dai genitori o dal tutore legale. Il rendimento annuo lordo può arrivare fino al 6,00%. Inoltre, il Soluzione Futuro che consente di far crescere i risparmi con una durata variabile e permette di aumentare l’importo della rata mensile acquistando nuovi buoni. È possibile richiedere il rimborso in qualsiasi momento, con una rendita in 180 rate mensili tra i 65 e gli 80 anni.

Chiudiamo con il Buono 4 anni risparmiosemplice che offre la possibilità di far fruttare i risparmi fino a 4 anni ed è disponibile solo per chi attiva un Piano di risparmiosemplice. Si può richiedere il rimborso del capitale investito in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione. Inoltre, è possibile ottenere un rendimento premiale al raggiungimento minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nel Piano, con un rendimento annuo lordo standard a scadenza del 1,50%, quello premiale arriva al 3,50%. Il Buono Soluzione Eredità permette di far crescere i risparmi fino a 4 anni, offrendo tassi di rendimento certi a scadenza. Si può richiedere il rimborso del capitale investito in qualsiasi momento, entro il termine di prescrizione, ed è dedicato ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste Italiane. Il rendimento annuo lordo a scadenza è del 3,25%.

In conclusione…

1. I buoni fruttiferi postali rappresentano uno strumento di risparmio amato in Italia grazie alla sicurezza garantita dallo Stato e alla possibilità di ottenere un rendimento stabile nel tempo

2. La scelta tra buoni cartacei e dematerializzati di Poste Italiane offre differenti modalità di acquisto e gestione, con i buoni dematerializzati che offrono maggiore flessibilità e comodità

3. La top 11 dei migliori buoni fruttiferi postali di aprile 2024 include diverse opzioni con durate e rendimenti variabili, adattabili alle esigenze degli investitori

4.

Tra le opzioni disponibili, vi sono buoni dedicati ai minori, buoni indicizzati all’inflazione, e buoni con possibilità di rendimento premiale, offrendo una vasta gamma di scelte per gli investitori.