Il libretto postale è da sempre una pietra angolare del risparmio degli italiani. Si tratta infatti di un modo affidabile e sicuro per accumulare fondi nel corso degli anni. Con la sua natura conveniente e accessibile, tale prodotto è diventato un compagno fidato per coloro che cercano di far crescere i loro risparmi nel tempo. Negli ultimi tempi si è evoluto sempre più ed ora offre una serie di offerte intelligenti progettate per massimizzare i rendimenti per i risparmiatori italiani.

Come sfruttare al massimo il potenziale di risparmio

L’offerta Supersmart Premium 366 giorni è una nuova opportunità per i titolari del Libretto Smart in quanto permette di ottenere rendimenti significativi sui risparmi.

Offerta Supersmart sul libretto postale

Attivabile tra il 19 marzo 2024 e il 9 maggio 2024, tale offerta offre un tasso delannuo lordo a scadenza sulla nuova liquidità accantonata. Quest’ultima comprende i fondi versati su diversi libretti di risparmio postale o conti correnti postali con la stessa intestazione del Libretto Smart, tramite bonifico bancario, assegni bancari e circolari, o accredito di stipendi e pensioni. Occhio a tutti i prelievi effettuati dal 14 marzo 2024 fino alla data di adesione all’offerta “Premium 366 giorni” in quanto decurtano la nuova liquidità.

Poste Italiane propone per questo mese non solo tassi competitivi sui buoni fruttiferi postali ma anche sul libretto postale Smart. Con l’offerta Supersmart 360 giorni, ad esempio, si può beneficiare di un tasso vantaggioso del 2,50% annuo lordo alla scadenza. Per attivare questa offerta, è necessario versare un importo minimo di 1.000 € sul Libretto Smart tramite il sito poste.it, l’App BancoPosta o in Ufficio Postale.

C’è poi un’altra offerta che si rivolge solo ai pensionati. Si tratta della Pensione 364 giorni che offre un tasso del 3,50% annuo lordo alla scadenza di 364 giorni. È dedicata a coloro che hanno ricevuto almeno un accredito di una pensione erogata dall’INPS o che hanno presentato una richiesta di accredito presso Poste Italiane sul Libretto Smart.

In conclusione…

1. Le offerte intelligenti di Poste Italiane consentono ai risparmiatori di diversificare i propri investimenti, ottimizzando i rendimenti nel lungo periodo

2. Attraverso canali online e fisici, come il sito poste.it, l’App BancoPosta e gli Uffici Postali, le offerte di risparmio di Poste Italiane sono accessibili a tutti e garantiscono un’esperienza conveniente per i clienti

3. L’offerta Supersmart Pensione, quella 360 giorni e la Premium offrono incentivi speciali per i pensionati e non solo proponendo tassi vantaggiosi per i loro risparmi

4. Il libretto postale di Poste Italiane continua a rappresentare una scelta sicura e affidabile per i risparmiatori in quanto offre protezione e tranquillità finanziaria nel lungo periodo.

In un panorama finanziario sempre più complesso, le offerte di risparmio di Poste Italiane si distinguono per la loro semplicità, convenienza e affidabilità, offrendo ai clienti la possibilità di massimizzare i loro risparmi con fiducia e tranquillità.