Tassi di interesse fino al 6%: ecco con quali conti deposito e buoni postali ad agosto 2023

Sempre più italiani scelgono i conti deposito per investire i propri risparmi grazie ai tassi di interesse che da mesi sono super competitivi. La scelta sta ricadendo maggiormente su tali strumenti (ma anche sui buoni fruttiferi postali) anche perché gli interessi sono garantiti e risultano più alti di quelli dei conti correnti. I propri risparmi, quindi, crescono nel tempo e in molti casi c’è anche la possibilità di accedere ai fondi quando si vuole.

Di certo con i tassi proposti non si diventa ricchi ma in parte sono una buona arma contro l’inflazione che erode il potere di acquisto, riducendo, in termini reali, il valore del denaro accumulato.

Tornando ad oggi, la buona notizia è che è ancora possibile ottenere tassi fino al 6%, ecco con quali prodotti.

Bfp: i rendimenti di agosto

Sono sempre i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori quelli che offrono tassi di interesse più alti, arrivano infatti fino al 4,50% lordo.

Si tratta di prodotti dedicati ai più piccoli per realizzare i loro piccoli e grandi progetti grazie agli interessi che maturano con loro fino alla maggiore età. Questi titoli possono essere sottoscritti da un genitore, da un nonno o semplicemente da una persona che li ama presentando una serie di documenti all’ufficio postale (per il minore anche in fotocopia).

Ma quali sono i rendimenti effettivi nel dettaglio? Ebbene, il tasso effettivo annuo lordo è del 2,50% dopo 1 anno e 6 mesi, 2 e 3 anni e del 2,75% dopo 4 anni. E ancora, del 3% dopo 5 anni, del 3,25% dopo 6 e 7 anni, del 3,50% dopo 8, 9, 10 e 11 anni e del 4% dopo 12, 13, 14 e 15 anni. Infine del 4,50% dopo 16, 17 e 18 anni. Il rimborso anticipato si può chiedere quando si vuole purché ci sia l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

In questo caso si avrà diritto alla restituzione del capitale investito al netto di eventuali oneri fiscali e dopo diciotto mesi anche degli interessi maturati.

Se con i buoni fruttiferi postali, i tassi di interesse arrivano al 4,50% lordo, con alcuni conti deposito il rendimento arriva al 6%. I prodotti in questione sono i depositi di Smart Bank che per il mese di agosto, come si legge sulla pagina ufficiale, offrono soluzioni vincolate per 5 anni a tassi incrementali del 4%, 4,5%, 5%, 5,5% e 6%.

Più nel dettaglio, Smart Bank comunica che tali conti deposito offriranno un tasso di interesse incrementale del 4% il primo anno, del 4,5% il secondo anno, del 5% il terzo anno, del 5,5% il quarto anno e del 6% il quinto anno. La raccolta sarà fino al 6 settembre, data entro la quale si potrà versare la somma da vincolare mentre l’emissione ci sarà l’8 settembre. La banca, poi, ogni anno, in quest’ultima data pagherà l’interesse. Avrà però la facoltà di scegliere se mantenere il prodotto per cinque anni o se ripagare il cliente degli interessi maturati e del capitale investito.

A chi si chiede se i buoni fruttiferi postali e i conti deposito sono prodotti sicuri, rispondiamo di si. I primi sono infatti garantiti dallo Stato Italiano mentre i secondi sono protetti dal Fidt. Quest’ultimo è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che protegge i risparmi fino a 100 mila euro a depositante.

Riassumendo…

1. Negli ultimi mesi i tassi di interesse dei conti deposito e dei buoni fruttiferi postali sono cresciuti molto rispetto al passato

2. Con i bfp il rendimento massimo che si può percepire è del 4,50% lordo

3. I conti deposito Smart bank, invece, offrono tassi di interesse incrementale fino al 6%. Quest’ultima offerta è però limitata.

