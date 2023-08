Per quale motivo in molti si stanno chiedendo quali sono i migliori buoni fruttiferi postali e conti deposito di agosto? Ebbene, il motivo è semplice: i tassi sono aumentati arrivando a sfiorare anche il 6% lordo per cui l’attenzione su tali strumenti di risparmio/investimento è cresciuta sempre più. Sono considerati infatti dei prodotti sicuri: i primi perché garantiti dallo Stato Italiano mentre i secondi dal Fidt. Quest’ultimo è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che garantisce il denaro fino a 100 mila euro a depositante e per banca. Il rimborso si ottiene, poi, entro sette giorni lavorativi. Detto ciò, quali sono i prodotti big del momento?

Tassi di interesse al 4,50%

Tra i buoni fruttiferi postali che offrono tassi di interesse più alti ci sono quelli dedicati ai minori che possono essere sottoscritti da un genitore, un parente o semplicemente da una persona che li ama. Sono necessari i seguenti documenti per l’apertura: serve per il richiedente il codice fiscale o la tessera sanitaria su supporto plastificato e non solo.

È necessario anche uno di questi documenti: carta di identità italiana o Ue, patente di guida italiana, passaporto italiano o Ue o passaporto extracomunitario con traduzione giurata nel caso esso sia stato redatto in lingua diversa da quella inglese.

Per il minore, invece, anche in fotocopia, serve in primis la tessera sanitaria o il codice fiscale. In aggiunta occorre uno tra i seguenti documenti: carta di identità/passaporto rilasciata ai minori da 0 a 3 anni o quella/o rilasciato ai minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni. Infine può andare bene anche il certificato di nascita.

Per quanto riguarda il rendimento effettivo annuo lordo, si percepisce il 2,50% dopo 1 anno e 6 mesi-2 e 3 anni.

Migliori buoni fruttiferi postali e conti deposito agosto 2023, tasso interesse fino al 6%

E ancora, il 2,75% dopo 4 anni, il 3% dopo 5 anni, il 3,25% dopo 6 e 7 anni, il 3,50% dopo 8-9-10 e 11 anni nonché il 4% dopo 12-13-14 e 15 anni. Infine ildopo 16-17 e 18 anni.

Sicuramente tra i migliori buoni fruttiferi di agosto 2023 ci sono quelli dedicati ai minori con un rendimento lordo che arriva al 4,50%. Per quanto concerne i conti deposito entro domani 2 agosto si chiuderà la raccolta per quelli di Smart Bank. Significa che non si potrà più bonificare la somma da vincolare per cui si perderà la possibilità di poter fruire dei tassi promozionali. Al momento in esclusiva si potrà scegliere il deposito con interesse fisso incrementale del 4% il primo anno, del 4,50% il secondo, del 5% il terzo anno, del 5,5% il quarto e del 6% il quinto.

Smart Bank comunica che il deposito avrà un’unica data di emissione che sarà quella del 4 agosto. In Tale giornata verrà pagato l’interesse ogni anno. La banca, però, potrà scegliere annualmente se mantenere il prodotto o ripagare il cliente dell’interesse e del capitale. Anche questa tipologia di conto sarà tutelata dal Fidt fino a 100 mila euro. L’imposta di bollo, invece, sarà a carico della banca.

Prima di sottoscrivere il deposito, Smart Bank invita sempre i clienti a leggere le condizioni contrattuali nonché il foglio informativo disponibile sulla pagina ufficiale.

Riassumendo…

1. Visti i tassi di interesse in costante aumento, in molti si chiedono quali siano i migliori buoni fruttiferi postali e conti deposito del momento

2. Tra i bfp migliori ci sono quelli dedicati ai minori che offrono un tasso di interesse al 4,50%

3. È quello di Smart Bank, invece, tra i migliori conti deposito: il tasso arriva fino al 6% lordo.

