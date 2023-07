Conti deposito, il regalo dell’estate 2023: i tassi di interesse arrivano fino al 9%

Arriva uno splendido regalo per chi desidera investire il proprio denaro nei conti deposito. I tassi di interesse arrivano infatti al 9% (ovviamente lordo e non netto). Sembrerebbe, quindi, che finalmente stia cambiando qualcosa e che tali strumenti vogliano davvero competere con prodotti come i Btp che offrono guadagni più elevati.

L’inflazione continua a correre e riduce il valore della moneta nel tempo così come quello dei propri risparmi. Anche piccole differenze dei tassi di inflazione possono avere delle grandi conseguenze se si cumulano nel tempo. Proprio per questo gli esperti suggeriscono di non lasciare i propri soldi depositati sul conto corrente ma investirli. Gli italiani, come si sa, preferiscono prodotti sicuri e i conti deposito lo sono in quanto la maggior parte di essi sono garantiti dal Fidt che è il Fondo Interbancario di Tutela Deposito Titoli. Detto ciò, quali sono i migliori 3 disponibili sul mercato?

Illimity e banca Aidexa

Tra i migliori conti deposito del momento ci sono quelli di Illimity Bank e di banca Aidexa. Partiamo dal primo, si tratta di una scelta sicura per far crescere i risparmi grazie ai tassi che arrivano fino al 4,75% per i clienti Premium.

Inoltre tale conto è veloce perché al 100% digitale: si attiva e si gestisce in un attimo direttamente da pc o dallo smartphone. Esistono due linee: quella svincolabile e la non svincolabile. Per quanto riguarda la prima, il tasso annuo lordo è dell’1% dopo 6 mesi, del 3,50% dopo 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi, 24 mesi, 48 mesi e del 3,75% dopo 60 mesi. È il conto non svincolabile che offre tassi più alti, eccoli (lordi): dell’1,50% dopo 6 mesi, del 4,50% dopo 12-18-24-36 e 48 mesi nonché del 4,75% dopo 60 mesi.Gli interessi sulle somme depositate saranno accreditati direttamente sul conto corrente Illimity ogni anno o alla fine del vincolo secondo la linea che si sceglierà.

C’è poi il conto XRisparmio di banca Aidexa per il quale non ci sarà nessun obbligo di aprire un conto corrente. Con esso i risparmi saranno tutelati al 100% dal Fidt mentre il guadagno reale in 12 mesi sarà del 2,89%. Come spiega la banca, questo conto sarà vincolato, senza costi e sicuro al 100%. In più se si deciderà di recuperare la somma depositata, essa (entro trentadue giorni dalla scadenza del vincolo) tornerà disponibile insieme al tasso di rendimento maturato. Ecco il tasso annuo lordo: del 2% dopo 3 mesi (effettivo 1,48%), del 2% dopo 6 mesi (effettivo 1,48%), del 3,9% dopo 12 mesi (effettivo 2,89%) e del 3,9% dopo 18 mesi (effettivo 2,89%). Inoltre del 3,9% dopo 24 mesi (effettivo 2,89%) e del 4,75% dopo 36 mesi (effettivo del 3,52%).

Oltre a quelli di Illimity Bank e di banca Aidexa, ci sono i conti deposito Smart offerti da Smart Bank. Sono depositi vincolati senza spese che si possono aprire online. Anche per questa banca, fino a 100 mila euro, i propri risparmi saranno protetti dal Fidt. In più non ci sarà da pagare l’imposta di bollo o le spese aggiuntive. I conti deposito Smart daranno inoltre la possibilità di richiedere un anticipo per una quota pari fino all’80% del deposito versato prima della scadenza. In questo modo si riceverà una parte del capitale in anticipo per far fronte a eventuali spese inaspettate senza rinunciare, però, all’interesse che matura sull’intero ammontare del deposito. Ma veniamo ai tassi di interesse.

Come si legge sulla pagina ufficiale della banca, a 12 mesi a scadenza il tasso lordo sarà del 3,30% (effettivo 2,44%), a 18 mesi annuale sarà del 3,50% (2,59%) e a 24 mesi annuale del 3,75% (2,78%). E ancora, a 36 mesi a scadenza il tasso variabile arriverà fino all’8% (5,92%) e a 48 mesi a scadenza si avrà un tasso variabile fino al 9% (6,66% effettivo). Infine a 60 mesi annuale, si avrà un tasso incrementale del 4%, del 4,50%, del 5%, del 5,5% e del 6%. Smart Bank comunica che tale scenario è solo illustrativo in una situazione favorevole.

