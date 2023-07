Tassi di interesse fino al 4,75% : occhio a questi conti deposito e buoni fruttiferi postali che sono investimenti sicuri

Chi cerca investimenti sicuri opta soprattutto per i buoni fruttiferi postali e per i conti deposito i cui tassi di interesse arrivano fino al 4,75%.

I primi sono garantiti dallo Stato Italiano mentre i secondi hanno la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fidt) fino a 100 mila euro a depositante.

Gli italiani da sempre preferiscono investimenti sicuri perché desiderano poter dormire sonni tranquilli e perché sono prudenti. Sono infatti cauti nelle loro scelte finanziarie e preferiscono evitare rischi eccessivi.

Il nostro paese nel passato ha attraversato periodi di grande instabilità economica e di crisi finanziarie e questo ha avuto un profondo impatto sulla mentalità dei cittadini. Questi ultimi hanno quindi imparato l’importanza di preservare il loro patrimonio ed evitare rischi eccessivi. Di conseguenza, in molti, come appena detto, preferiscono optare per investimenti considerati sicuri e stabili.

I titoli dedicati ai piccoli e non solo

Non offrono tassi di interesse fino al 4,75% ma quasi. Parliamo dei buoni fruttiferi postali dedicati ai minori che offrono rendimenti che maturano insieme ai piccoli. Dalle condizioni in vigore dal 27 ottobre 2020, si evince che il rendimento annuo lordo che si percepisce dopo 1 anno e 6 mesi, dopo 2 anni e dopo 3 anni è del 2,50%. È invece del 2,75% dopo 4 anni, del 3% dopo 5 anni, del 3,25% dopo 6 e 7 anni e del 3,50% dopo 8, 9, 10 e 11 anni. E ancora, è del 4% dopo 12, 13, 14 e 15 anni e del 4,50% dopo 16, 17 e 18 anni.

Ci sono poi i 4 Anni Risparmio Semplice che durano solo 4 anni e danno la possibilità di chiedere il rimborso in ogni momento entro il termine di prescrizione. Questa tipologia di buoni, però, si può sottoscrivere solo se si attiva un piano di risparmio RisparmioSemplice. Il rendimento annuo lordo standard a scadenza è dell’1,50% mentre quello premiale del 2,50% ma solo se si raggiungono minimo 24 sottoscrizioni periodiche nel piano.

Tassi di interesse fino al 4,75% : occhio a questi conti deposito e buoni fruttiferi postali che sono investimenti sicuri

Così come i buoni fruttiferi postali, i conti deposito sono degli investimenti sicuri ma offrono tassi di interesse che arrivano fino al 4,75%. Tra questi c’è il conto di Banca Progetto per depositi vincolati che offre un rendimento del 4% (lordo) a dodici mesi e del 4,75% a sessanta mesi. Più nel dettaglio, come si legge sulla pagina ufficiale della banca, si possono scegliere due linee: quella non svincolabile e la svincolabile. Il rendimento annuo lordo della prima dopo 6 mesi è del 3,75%, dopo 12 mesi del 4%, dopo 18 mesi del 4,25%, dopo 24 mesi, del 4,35%, dopo 36 mesi del 4,45%, dopo 48 mesi del 4,65% e dopo 60 mesi del 4,75%. Per quanto riguarda la linea svincolabile, dopo 6 mesi si guadagna il 3%, dopo 12 mesi il 3,25%, dopo 18 mesi il 3,50%, dopo 24 mesi il 3,75%, dopo 36 mesi il 4% e dopo 48 mesi il 4,25%. Infine dopo 60 mesi il 4,50%.

Come abbiamo detto più volte, anche il conto deposito Premium di Illimity Bank offre tassi di interesse fino al 4,75%. Anche questa banca propone due linee: quella vincolata e la non vincolata. Con la prima si ottiene un rendimento annuo lordo dell’1,50% dopo 6 mesi, del 4,50% dopo 12 mesi, 18 mesi, 24, mesi, 36 mesi e 48 mesi e del 4,75% dopo 60 mesi. La linea svincolabile, invece, offre un tasso lordo dell’1% dopo 6 mesi, del 3,50% dopo 12-18-24-36 e 48 mesi e del 3,75% dopo 60 mesi.

Riassumendo…

1. Tra i prodotti preferiti dagli italiani perché investimenti sicuri ci sono i buoni fruttiferi postali e i conti deposito

2. I bfp migliori sono quelli dedicati ai minori che offrono un rendimento che arriva fino al 4,50%

3. Tra i conti deposito ci sono quelli di Illimity Bank e di banca Progetto che offrono tassi di interesse fino al 4,75% annuo lordo.

[email protected]