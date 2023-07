Tassi di interesse fino al 3,50% sul libretto postale: Poste Italiane lancia il pienone di offerte

Nella giornata di ieri ha debuttato una nuova offerta di Poste Italiane grazie alla quale si potrà ricevere un tasso di interesse sul libretto postale del 3,50%.

Le offerte, però, non sono finite in quanto ce ne sono altre due che si potranno cogliere al volo. Di certo non si guadagneranno cifre elevate ma almeno si coprirà in parte il costo dell’imposta di bollo (nel caso di giacenza media annua superiore a 5000 euro) e dell’inflazione che continua a correre e che per gli esperti ci terrà compagnia ancora per un bel po’ di tempo.

Ecco allora come funzionano le tre offerte proposte da Poste Italiane per guadagnare tassi di interesse che andranno dall’1,50 al 3%.

Cos’è il libretto Smart

Poste Italiane ha lanciato il pienone di offerte sul libretto postale grazie alle quali si potrà ricevere un tasso di interesse fino al 3,50%. Per fruire di tali promozioni, però, si dovrà possedere un libretto Smart che è la combinazione di tre elementi necessari.

Parliamo di un libretto nominativo ordinario Smart, di una carta libretto postale e del servizio Risparmio Postale online grazie al quale si potranno gestire in modo dinamico i propri risparmi.

Per quanto concerne i costi del libretto, essi saranno uguali a zero sia per l’apertura che per la gestione e l’estinzione. Si dovranno solo sostenere eventuali oneri di natura fiscale. Chi aprirà questa tipologia di libretto potrà ricevere bonifici dal proprio conto corrente bancario e disporre il trasferimento di somme dal proprio libretto a un conto BancoPosta o libretto Smart/ordinario. Inoltre con esso si potranno versare assegni, ricaricare la carta Postepay, sottoscrivere e rimborsare buoni fruttiferi postali dematerializzati.

Grazie all’offerta Supersmart, invece, si potranno accantonare, per durate prestabilite, le somme depositate sul proprio libretto ricevendo un tasso di interesse maggiore rispetto a quello standard che è dello 0,01%. Ma vediamo quali sono le tre offerte del momento.

Tassi di interesse fino al 3,50% sul libretto postale: Poste Italiane lancia il pienone di offerte

Nella giornata di ieri, Poste Italiane ha lanciato la nuova offerta Supersmart Premium 270 giorni dedicata solo a chi apporta nuova liquidità. Dura 270 giorni, si può attivare da sito ufficiale Poste Italiane, app BancoPosta e in qualsiasi ufficio postale e offre un tasso di interesse annuo lordo alla scadenza del 3,50%. Si ricorda che per nuova liquidità si intendono le somme versate dal 14 luglio fino al 6 settembre 2023 sul libretto Smart o su altri libretti o conti postali con la medesima intestazione di quello Smart mediante bonifico bancario, assegno circolare/bancario, accredito stipendio/pensione. Nel caso in cui si versi nuova liquidità su libretti e conti postali con la medesima intestazione del libretto Smart, si potranno poi trasferire le somme mediante girofondo. Poste Italiane comunica poi che tutti i prelievi eseguiti dal 14 luglio scorso fino alla data di adesione a tale offerta decurteranno la nuova liquidità.

C’è poi la Supersmart Rinnova 365 giorni che è dedicata solo a chi ha un libretto Smart con uno o più accantonamenti relativi alle offerte Supersmart Premium 270 giorni e a quella Premium 300 giorni scaduti dal 15 giugno scorso. L’attivazione di tale offerta che dura 365 giorni e offre un tasso di interesse annuo lordo del 3% è possibile solo sul libretto Smart sul quale sono scaduti gli accantonamenti relativi alle due offerte indicate.

Infine c’è la Supersmart 360 giorni attivabile da tutti coloro che hanno un libretto Smart da sito ufficiale di Poste, mediante app BancoPosta o in un ufficio postale. La durata è di 360 giorni mentre il tasso di interesse è dell’1,50%.

Riassumendo…

1. Tassi di interesse fino al 3,50% grazie alle tre offerte proposte da Poste Italiane sul libretto postale

2. La migliore è sicuramente la Supersmart Premium 270 giorni che offre il tasso appena indicato ma è dedicata solo a chi apporta nuova liquidità

3.

C’è poi la Supersmart Rinnova 365 giorni dedicata a chi possiede un libretto Smart con 1 o più accantonamenti relativi alle offerte Premium 300 e 270 giorni scaduti dal 15 giugno scorso.

