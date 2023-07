Poste Italiane lancia una super offerta su libretto di risparmio dal tasso di interesse stellare contro l’inflazione

L’inflazione continua a mordere per cui molte banche stanno aggiornando di continuo i tassi di interesse dei conti deposito. Anche Poste Italiane negli ultimi mesi ha più volte aggiornato non solo i rendimenti dei buoni fruttiferi postali ma anche quelli dell’offerta Supersmart su libretto di risparmio.

La nuova offerta lanciata oggi, quindi, potrebbe rivelarsi una buona opportunità per guadagnare una piccola cifra anche perché gli esperti suggeriscono di non lasciare il proprio capitale fermo sul conto corrente. Il problema è che l’inflazione impatta in modo negativo sui risparmi tenuti fermi e per capirlo basta guardare i numeri. Il valore dei depositi bancari detenuti in Europa alla fine del 2001 si è ridotto del 24% in 20 anni. Se si considera che tale perdita di potere d’acquisto è avvenuta in un lungo arco temporale con l’inflazione rimasta sotto controllo (valore medio 1,8%) figuriamoci adesso.

Non è solo questa tassa occulta che deve spingere il risparmiatore a investire il proprio denaro secondo gli esperti.

Molti conti correnti, infatti, hanno un canone mensile e offrono interessi pressoché nulli per cui, invece di guadagnare, si perde denaro. Se poi si aggiunge l’imposta di bollo che si paga se la giacenza media è superiore a 5000 euro, la perdita è ancora maggiore. Ecco allora qual è la nuova offerta proposta da Poste Italiane.

Per attivare l’offerta Supersmart è necessario possedere un libretto Smart

Tutte le offerte Supersmart di Poste Italiane, come quella che debutta oggi, possono essere attivate solo se si ha un libretto Smart e la sottoscrizione può avvenire con un accantonamento minimo di 1000 euro. Tali promozioni permettono di ricevere un tasso più alto alla scadenza e possono ritenersi come dei conti deposito garantiti dallo Stato.

La differenza tra questi due prodotti sta nel fatto che l’offerta Supersmart si può attivare solo sul libretto Smart e consente di accantonare, per durate prestabilite, le somme presenti sul proprio libretto. Si decide quanto accantonare e così si ottiene un tasso più alto di quello base del libretto che è dello 0,01%. Bisogna però rispettare una condizione ovvero mantenere attivo l’accantonamento fino alla scadenza. Nel caso esso venga disattivato prima della data concordata, la cifra sarà resa subito disponibile sul libretto Smart e remunerata al tasso base come se l’accantonamento non fosse mai esistito. Per quanto concerne i costi delle offerte Supersmart essi sono pari a zero a eccezione degli oneri di natura fiscale.

I conti deposito, invece, prevedono la presenza di un conto corrente di appoggio mediante il quale vengono effettuati versamenti e prelievi per il deposito. Il tasso di interesse è deciso dalla banca e riferito a un vincolo eventuale previsto. Le somme presenti sui depositi, poi, sono protette dal Fidt per un ammontare massimo di 100 mila euro a depositante.

Poste Italiane lancia una super offerta su libretto di risparmio dal tasso di interesse stellare contro l’inflazione

La nuova offerta lanciata oggi da Poste Italiane su libretto di risparmio Smart è la Supersmart Premium 270 giorni che è dedicata, però, solo a chi apporta nuova liquidità. Si può attivare da sito ufficiale, app BancoPosta e in qualsiasi ufficio postale e dura 270 giorni. Essa si può attivare da oggi fino al 6 settembre e permette di ottenere un tasso di interesse del 3,50% annuo lordo a scadenza sulla nuova liquidità accantonata (prima con la medesima promozione si guadagnava solo il 3%).

Per nuova liquidità si intendono le somme versate a partire dal 14 luglio 2023 fino al 6 settembre 2023 su libretto Smart o su altri libretti di risparmio o conti postali con la stessa intestazione di quello Smart. Ciò mediante bonifico bancario, assegno circolare/bancario oppure mediante accredito stipendio/pensione. Il trasferimento sul libretto Smart da altri libretti postali e conti (sempre postali) potrà avvenire mediante Giroconto purché tali prodotti abbiano la stessa intestazione di quest’ultimo.

C’è poi l’offerta Supersmart Rinnova 365 giorni che offre un tasso lordo del 3% e la Supersmart 360 giorni che offre un tasso dell’1,50%.

Riassumendo….

1) Oggi Poste Italiane ha lanciato una nuova offerta Supersmart su libretto di risparmio Smart

2) Si tratta della Premium 270 giorni che offre un tasso di interesse annuo lordo a scadenza del 3,50% ma solo se si apporta nuova liquidità

3) Ci sono altre due offerte di Poste Italiane Supersmart che offrono il 3% e l’1,50%.

[email protected]