Quali sono i supermercati che vendono prodotti più economici? Arriva l’indagine di Altroconsumo 2023

I tassi di interesse alle stelle e l’inflazione che continua a galoppare stanno impoverendo le famiglie e più esattamente il carrello della spesa di queste ultime. Esso rappresenta, infatti, uno di quei costi necessari che risulta molto difficile da tagliare. Proprio per questo risulta ancora più importante l’ultima indagine annuale di Altroconsumo che ci svela quali sono i supermercati che vendono i prodotti più economici.

L’associazione a tutela dei consumatori ha poi effettuato un’analisi delle città in cui si risparmia di più e il dato che salta subito all’occhio è che i migliori acquisti si fanno al Nord e non al Sud. Al Nord Est, ad esempio, ci sono possibilità maggiori di risparmio tra un super e l’altro a differenza di Centro e Sud dove però la spesa di solito è più bassa della media nazionale.

Quali sono le città dove si risparmia di più?

Ad Ancona i prodotti più economici si trovano presso l’Oasi in via Giulio Pastore Sassari.

Il risparmio massimo in questa città è di 1269 euro se si fa la spesa nei negozi meno cari. Ci sono poi la Coop&Coop in via della Montagnola 66/c e lo Spazio Conad a via Scataglini 6.

Si risparmiano fino a 1378 euro, invece, a Bergamo. Tra i top supermercati ci sono l’Iper Orio in via Portico, 71, il Famila Superstore in via Giovanni Battista Rampinelli, 61 e l’Esselunga in via Borgo Palazzo 217.

Dall’analisi di Altroconsumo, poi, si evince che si risparmiano fino a 1392 euro anche a Bologna. La top della convenienza è la seguente: Esselunga in via Emilia Ponente, Ipercoop centro Lame via Marco Polo 3 ed Esselunga Superstore in via Guelfa, 13.

Una delle città dove in assoluto si risparmia di più fino a 1931 euro è sicuramente Cremona. Nella lista dei migliori supermercati dove acquistare i prodotti più economici ci sono il Super Rossetto i Navigli in via delle Fiamme Gialle 16/18, l’Esselunga in via Arcangelo Ghisleri 38/44 e il Famila Superstore in via Beato Enrico Rebuschini, 111.

Tra i migliori supermercati 2023 per Altroconsumo ci sono l’Esselunga, il Superstore e il Famila Superstore nei quali è possibile acquistare i migliori prodotti di marca.

Quelli più economici, in termini assoluti, nonostante i rincari, si trovano, invece, presso i discount. Questi ultimi, infatti, occupano i primi 8 posti nella classifica della “spesa con prodotti più economici”.

Primeggia in tale categoria l’ In’s (100) seguito da Aldi (101). Ci sono poi a pari punteggio (102) il D Più, l’Eurospin e il Prix Quality mentre con un punteggio di 103 ci sono il Lidl e l’Md.

La classifica prosegue con il Penny Market (104 punti), l’Esselunga Superstore (112), il Todis (113), lo Spazio Conad (114), il Bennet- l’Intespar- l’Esselunga (117), il Conad Superstore – Ipercoop (118), il Pam – Eurospar (120), il Conad (121), il Famila Superstore (122) e il Carrefour (123).

Con un punteggio di 125 c’è infine la Coop, con 128 il Tigre e con 130 il Carrefour Market.

