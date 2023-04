Super sconti di Pasqua di Msc Crociere, Trenitalia e ItaBus per tante destinazioni

Arrivano super sconti per Pasqua con Msc Crociere, Trenitalia e ItaBus. Solitamente durante le festività i prezzi per acquistare i biglietti sono sempre molto alti. Approfittando di queste offerte, però, si potrà risparmiare e concedersi allo stesso tempo la tanto agognata vacanza.

L’Osservatorio Nazionale della Federconsumatori ha effettuato uno studio sul costo dei trasporti, proprio in tale periodo. Dall’indagine è emerso, ad esempio, che i prezzi di un viaggio in treno ad alta velocità per un adulto in seconda classe e con tariffa economica che permette solo il cambio è aumentato del 4%.

Studenti e lavoratori che vogliono tornare a casa perché fuorisede ma anche cittadini che vogliono staccare e concedersi un periodo di relax, quindi, potranno dare un occhio alle offerte proposte da ItaBus, Msc Crociere e Trenitalia per risparmiare.

La prima offerta

Gli under 30 con carta Freccia potranno sfruttare la super offerta messa a disposizione da Trenitalia. Costoro potranno viaggiare sui Frecciarossa e Frecciargento a 19 e a 29 euro a seconda della tratta prescelta.

Ad esempio, ci si potrà muovere tra Milano-Bologna, Bari-Roma e Torino-Bari a 19 euro mentre tra Roma-Venezia e Napoli-Roma a 29 euro. A tale prezzo, si potrà viaggiare in seconda classe o standard e la promozione si potrà acquistare su tutti i canali di vendita e le agenzie di viaggio abilitate fino alla mezzanotte del secondo giorno prima della data di partenza. L’offerta, infine, non si potrà modificare e nemmeno rimborsare.

Per la tratta Napoli-Roma, per l’8 aprile, sono ancora disponibili biglietti sulle Frecce al prezzo di 27 euro mentre per quella Torino-Bari, il biglietto rimasto più economico è quello con partenza alle 20.50 al prezzo di 71 euro.

ItaBus

Diventando membri ItaBus si riceveranno sconti esclusivi e illimitati su viaggi e servizi al prezzo di 19,90 euro per dodici mesi.

Tra gli sconti, ci saranno quelli fino al 20% su tante destinazioni e pii si potranno guadagnare 10 euro ogni 100 euro spesi, oltre agli sconti. In più si risparmierà il 25% sui bagagli aggiuntivi e sulla selezione del posto e i vantaggi si applicheranno anche al secondo passeggero.

Ecco un esempio: su 10 viaggi fatti un membro Itabus risparmierà 82 euro (tariffa standard Torino-Roma 30,97 euro).

Per Pasqua, la tratta Napoli-Roma dell’8 aprile parte dal prezzo di 8,97 euro mentre per il 9 è possibile trovare anche offerte a partire da 5,97 euro. Il prezzo più economico della tratta Torino-Bari è quello dell’8 aprile a 67,94 euro mentre per il 9 aprile si possono trovare anche offerte da 59,01 euro.

Msc Crociere

Infine chi ha deciso solo adesso di voler partire per Pasqua, si potrà concedere una crociera Msc grazie agli sconti. Il 9 aprile ce n’è una che parte da Venezia verso Brindisi, Mykonos, Pireo, Spalato e di nuovo Venezia di 7 notti. Il prezzo parte da 529 euro al quale va aggiunta la quota di servizio obbligatoria di 84 euro per cui il costo sale a 613 euro a persona. Inclusi ci sono la pensione completa, il buffet al ristorante, gli spettacoli teatrali/musica dal vivo, il kids club e la possibilità di fruire di piscine/palestra.

