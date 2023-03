Passeggeri da record per le crociere 2023: offerte Msc e Costa a partire da 719 euro per 15 giorni

“Ogni volta che vedo il mare. Sono abbagliata mi devo fermare. Non capisco mi metto a pensare” cantava Fiorella Mannoia. E i viaggi con Msc e Costa Crociere sono proprio questo. Grazie a essi è possibile godere del mare, del suo odore, della sua freschezza e perdersi nei propri pensieri osservando l’orizzonte. Ma le crociere non sono solo questo. Permettono di visitare più città in un’unica vacanza e offrono tanti servizi di divertimento a bordo.

Per il 2023 si attendono passeggeri da record nei porti italiani e si stima che la crescita continuerà anche nel 2024. Il segreto del rinnovato amore per le crociere è sicuramente la comodità. Non si dovrà infatti prenotare un alloggio o capire come spostarsi per raggiungere le città che si vogliono visitare. Ecco allora le offerte del momento proposte da Msc e Costa Crociere a partire da 719 euro per 15 giorni.

Costa Crociere e Msc, 15 giorni a partire da 719 euro

Con la Costa Diadema si potrà viaggiare per 15 giorni nel Mediterraneo a partire da 719 euro a persona.

Il prezzo per due sarà di 1438 euro invece di 2178 euro grazie alla promozione dei 75 anni di attività di Costa. Tale viaggio si potrà pagare anche solo in 3 comode rate da 479,33 euro ognuna senza interessi. Il meccanismo sarà semplice: si dovrà completare la prenotazione, andare su checkout e inserire i dati della carta di debito/credito/prepagata. Si dovrà quindi scegliere il pagamento in 3 rate: il primo verrà effettuato al momento della prenotazione mentre il resto verrà accreditato in automatico ogni 30 giorni.

Al prezzo su indicato, al quale si dovranno aggiungere le quote di servizio obbligatorie non incluse (adulti 11 euro a notte), si potrà viaggiare nel Mediterraneo per 15 giorni.

Le altre offerte

La partenza sarà dail 23 aprile verso Valencia, Lanzarote, St. Cruz de Tenerife, Funchal, Cadice, Malaga, Barcellona, Marsiglia e di nuovo Savona (7 maggio).

Non solo Costa Crociere, anche Msc propone delle ottime promozioni. L’opzione più economica è quella nel Mediterraneo di 7 notti con la Msc Armonia. I prezzi più convenienti compresivi di quota servizio alberghiero e assicurazione sono di 691 euro a persona con partenza il 15 e il 22 aprile da Venezia. Con questa crociera si avrà ovviamente la pensione completa disponibile al buffet e al ristorante principale, la possibilità di fruire di spettacoli e musica dal vivo, la piscina/palestra e il Kids club. Con la promozione “Ricarica d’estate”, poi, si potrà approfittare dello speciale sconto fino al 30% sulla crociera estiva. Ecco l’itinerario: da Genova si navigherà verso Kotor, Mykonos, Santorini, Ancona per poi tornare a Venezia.

Sempre da Genova, invece, con la Msc Seashore si potrà viaggiare nel Mediterraneo per 7 giorni al prezzo di 779 euro a persona (compreso servizio alberghiero/assicurazione). La data per partire a questo prezzo è il 15 aprile mentre l’itinerario è il seguente: da Genova verso Civitavecchia, Palermo, Ibiza, Valencia, Marsiglia e di nuovo Genova (Portofino).

