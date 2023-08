La super offerta Trenitalia per portare il proprio animale domestico in viaggio sta per terminare

C’è un’ottima offerta di Trenitalia in scadenza che permette di portare il proprio cane a bordo. Chi ha un amico a quattro zampe non sempre vuole lasciarlo alle cure di altre persone. È considerato a tutti gli effetti, infatti, un membro della famiglia e proprio per questo si desidera viaggiare insieme a lui. La sua compagnia fornisce un senso di conforto e di familiarità e poi così si riduce lo stress dell’animale. Molto spesso, infatti, quelli che vengono lasciati in pensione possono diventare molto ansiosi e stressarsi.

Viaggiare con il proprio animale domestico per molti, però, vuol dire anche risparmiare perché non sempre è semplice trovare alloggio o assistenza. I costi, infatti, alle volte si rivelano anche proibitivi.

Tuttavia è importante ricordare sempre che viaggiare con il proprio amichetto quattrozampe richiede una pianificazione e un’attenzione extra. Ci si deve assicurare che l’animale sia in buona salute e che abbia tutte le vaccinazioni in regola nonché la documentazione necessaria.

Qual è allora l’offerta proposta da Trenitalia?

Come viaggiare con il proprio animale domestico?

La super offerta Trenitalia permette di viaggiare a bordo dei treni con il proprio animale domestico in modo facile e conveniente. Gli animali che possono salire a bordo sono i cani, i gatti e gli altri animali domestici di piccola taglia. Essi possono viaggiare in forma gratuita in un trasportino delle misure massime di 70x30x50 centimetri.

E chi ha un cane più grande deve lasciarlo a terra? No, assolutamente. Ogni passeggero può portare un cane di qualsiasi taglia. Deve però pagare un biglietto di seconda classe /standard per la tratta desiderata. Il quadrupede, inoltre, deve stare al guinzaglio e portare la museruola.

L’acquisto del ticket di viaggio può essere fatto sul sito ufficiale di Trenitalia oppure dall’applicazione. Basta selezionare il treno che si intende prendere, scegliere l’offerta e, prima di pagare, aggiungere la voce “viaggia con il tuo cane”.

In automatico si visualizzerà il prezzo del ticket per l’amico quadrupede cosicché esso si potrà aggiungere al carrello. Il biglietto, inoltre, si potrà richiedere anche presso le biglietterie, le macchinette self service, le agenzie di viaggio abilitate oppure chiamando il call center dell’azienda.

La super offerta Trenitalia per portare il proprio animale domestico in viaggio sta per terminare

Come spiegato, si potrà viaggiare sui treni Trenitalia con il proprio animale domestico. La super offerta del momento, come si legge, sul sito dell’azienda offre la possibilità di pagare il biglietto per portare il proprio cane 0 euro per viaggi fino al 15 settembre. Questo sulle Frecce e sugli Intercity. Si può invece acquistare il biglietto a soli 5 euro dal 16 settembre prossimo per viaggi dalla domenica al venerdì. Il costo, invece, è di solo 1 euro per viaggiare di sabato. Ovviamente non si dovrà dimenticare di portare con sé il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario. Entrambi saranno obbligatori per viaggiare con l’amico quadrupede.

Gli animali saranno ammessi sui treni Ic e Ic notte in prima e in seconda classe. Inoltre nelle carrozze letto, nelle cuccette e nelle cabine Excelsior per compartimenti acquistati per intero. Saranno ammessi inoltre sui treni Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento sia in prima che in seconda classe ma non nei livelli di servizio Premium, Executive, nell’area Meeting, in quella silenzio e nei salottini. Infine potranno viaggiare su tutti i treni regionali eccetto quelli con l’apposita indicazione.

Riassumendo…

1. Non sarà necessario lasciare in pensione il proprio animale domestico per viaggiare

2. Con l’offerta Trenitalia si potrà portare a bordo il proprio amico a quattro zampe

3. La super promozione prevede il biglietto gratuito del cane fino al 15 settembre e dopo questa data il costo salirà a 5 euro.

