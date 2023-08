La torrida estate sembra essere oramai alle spalle ed è in arrivo l’autunno con i primi freddi: riflettere sulla sostituzione della caldaia per risparmiare durante il prossimo inverno può essere la scelta più giusta. Ma non si tratta soltanto di acquistare un dispositivo più efficiente, grazie anche alle varie forme di incentivi, perché fondamentale per risparmiare è anche imparare a utilizzare la caldaia in modo intelligente. In questo articolo faremo il punto della situazione su tutti i modi per risparmiare, anche perché il mercato internazionale dell’energia è ancora molto volatile e non si escludono nuovi aumenti dei costi del gas, dovuti sia alla guerra che alla speculazione.

Usare la caldaia in modo intelligente: come risparmiare in bolletta

Risparmiare sulle bollette è un mantra fondamentale, soprattutto in questi tempi di grandi incertezze del mercato dell’energia. Ci si avvia verso la fine della Maggior Tutela e diviene decisivo, in vista del risparmio, imparare a consultare il Portale Offerte di Arera per cercare la soluzione migliore sul proprio territorio.

Ma il risparmio passa anche per un’utilizzazione intelligente di tutti i dispositivi energivori. La caldaia è uno di questi, ed è per questo che intendiamo offrire una piccola guida su come usarla in modo intelligente e risparmiare.

1. Regolare la temperatura in modo corretto. Ogni grado aggiuntivo che aggiungiamo al riscaldamento domestico, comporta un aumento in bolletta del 5-6%. Non è necessario stare a mezze maniche anche in inverno, con una temperatura tra i 18 e i 20 °C il tepore è assicurato, così come il risparmio in bolletta.

2. Usare i cronotermostati per la regolazione intelligente della temperatura. Si tratta di dispositivi che grazie a funzionalità avanzate permettono un grande risparmio, ad esempio con la regolazione di temperature differenziate nei vari ambienti della casa.

Sostituzione caldaia 2023: come risparmiare in bolletta e 4 incentivi da non perdere

3.le valvole termostatiche . Si tratta di un’alternativa particolarmente efficiente ai cronotermostati, in quanto permettono allo stesso modo di regolare la temperatura nei diversi ambienti.4.Il lavoro maggiore, e dunque i consumi più elevati, si hanno nella fase di accensione, quando la caldaia deve riscaldare un ambiente molto freddo. Potrebbe essere una scelta intelligente per risparmiare mantenere la caldaia accesa con una regolazione efficiente della temperatura (vedi punto 1).5. Laper l’acqua calda. Il consiglio è di tenerla tra i 45 e i 55 °C, più bassa la si tiene più si risparmia: una temperatura di 45 °C consente di avere acqua davvero calda (senza bruciarsi!) e risparmiare molto in bolletta.6. Ladella caldaia. Bisogna evitare problemi come i depositi dovuti ai fumi di scarico perché possono abbassare di molti il rendimento della caldaia e quindi far spendere molto di più per ottenere i medesimi risultati.7.il propriocon una caldaia a condensazione. La spesa iniziale, che può essere comunque ammortizzata grazie a quattro forme di incentivi, non deve spaventare, perché un apparecchio notevolmente più efficiente permette di risparmiare molto e rientrare nella spesa rapidamente.

La sostituzione della caldaia può essere una delle scelte più importanti per risparmiare sulle bollette del gas. È vero, la spesa iniziale può essere molto elevata, ma è altrettanto vero che esistono quattro forme di incentivi e detrazioni che possono aiutare a sostenere i costi. Ecco quali sono.

1. Superbonus al 90%: per ottenerlo la sostituzione della caldaia deve permettere di scalare due categorie di efficienza energetica e deve essere inserita all’interno del Superbonus 110%.

2. Ecobonus al 50% per la sostituzione con una caldaia a condensazione di classe A o superiore.

3. Ecobonus al 65% per la sostituzione con le nuove caldaie dotate di sistemi di termoregolazione o domotica evoluti.

4. Bonus ristrutturazione 2024 al 50%: è possibile far rientrare la sostituzione della caldaia all’interno dei lavori di manutenzione straordinaria.

In sintesi..

1. Il mercato dell’energia particolarmente volatile impone la necessità di risparmiare sulle bollette: un uso intelligente e la sostituzione della caldaia, in vista dell’inverno, possono essere scelte molto efficaci.

2. Usare al meglio la caldaia significa risparmiare molto in bolletta. I suggerimenti riguardano una regolazione intelligente della temperatura dei riscaldamenti e dell’acqua calda, l’installazione di cronotermostati o valvole termostatiche, una manutenzione per mantenere il dispositivo al massimo dell’efficienza, la sostituzione con caldaie a condensazione.

3. Per la sostituzione della caldaia esistono quattro forme di incentivi: Superbonus al 90%, Ecobonus al 50%, Ecobonus al 65%, Bonus ristrutturazione al 50%.

