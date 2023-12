Il ponte dell’immacolata si è appena concluso e molti clienti hanno potuto già conoscere quella che è la nuova offerta skipass con prezzi dinamici. Di cosa si tratta? A quanto pare gli esercenti hanno studiato un sistema vantaggioso per permettere ai propri clienti di risparmiare fino al 30% durante questa stagione sciistica. Lo scorso anno si sono registrati numeri positivi, nonostante le temperature non favorissero particolarmente la stagione sciistica. Anche per quest’anno le offerte si sono rinnovate e, nonostante presentino degli aumenti, in linea generale la varietà di promozioni offre ottime occasioni per i consumatori.

Sciare all’insegna del risparmio

Il mercato internazionale è in ripresa e questo ha favorito non poco la stagione sciistica dello scorso anno. Ma quali sono invece le previsioni per questo inverno? Vista l’offerta proposta dagli addetti ai lavori, le previsioni sono favorevoli. A parlarcene c’è Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (Anef):

“Siamo abituati ad affrontare condizioni difficili. Se il tempo ci aiuta si prevede una buona stagione. Le premesse sugli alberghi sono più che buone. Bisogna saper cercare, scegliere i periodi giusti e la soluzione più adatta per le tasche di ciascuno si trova sempre”.

La Ghezzi aggiunge che, benché i prezzi abbiano avuto degli aumenti, bisogna vedere al quadro d’insieme in termini più generali, poiché c’è la possibilità di risparmiare sugli skipass attraverso gli acquisti online. Se è vero infatti che acquistare uno skipass sul posto possa oggi essere più costoso, con le tante promozioni disponibili sul web l’offerta economica è oggi addirittura più vantaggiosa. Le fa eco Pasquale Scopelliti, amministratore delegato e fondatore di Snowit, che è una piattaforma digitale che compara le offerte proposte dai servizi legati agli sport invernali con 130 località aderenti:

“È vero che c’è stato un rincaro dei prezzi sia su skipass, sia su altri servizi ma ci sono in corso dei trend che possono andare incontro alle tasche dei consumatori”.

Skipass con prezzi dinamico, cosa sono?

La possibilità di prenotare in anticipo il proprio skipass permette di risparmiare fino al 30% rispetto al prezzo ufficiale.

A spiccare sono soprattutto i cosiddetti, nei quali i clienti prenotano più giorni per partecipare alle attività offerte dal servizio sciistico. Quello delle offerte online si rivela essere sempre più un mondo in continua espansione, anche se è bene mettere in pratica alcuni consigli sugli acquisti online per risparmiare. Ad ogni modo, si tratta di un sistema estremamente vantaggioso. E il vantaggio in questo caso non è soltanto per i consumatori, ma anche per gli esercenti, i quali possono in questo modo contare su numeri ben precisi e avere una stima di quante persone usufruiranno dei loro servizi a breve. Oggi quello degli skipass con prezzi dinamici sono una soluzioneda tanti. Tra questi ci sono Aprica, Bormio, Santa Caterina, Madonna di Campiglio, Folgarida, Marilleva, Pinzolo, Monterosa Ski, Pontedilegno e Tonale.

Il dynamic pricing è quindi diventato un sistema che permette a tutti di avere il proprio vantaggio e lo stesso Scopelliti ne è ben consapevole:

“Più aumenta la richiesta più salgono i prezzi e viceversa. Bisogna uscire dal vecchio concetto delle stagioni con listini scritti sulla pietra e andare incontro a un cambiamento di abitudini che sta diventando sempre più comune. Fino a qualche anno fa nessuno lo faceva. Avere in anticipo l’incasso e i numeri di persone in arrivo può essere utile anche per gli esercenti, per ridurre l’impatto del meteo”.

Soluzioni e offerte per i giovani

Entriamo più nel vivo della proposta skipass con prezzi dinamici e scopriamo quello che è un trend particolarmente in voga negli ultimi tempi. Si tratta del cosiddetto utente nomade, ossia un cliente che vuole vivere l’esperienza di montagna a 360% e non si lascia trasportare dalle mode del periodo.

I punti salienti…

i prezzi in aumento degli skipass possono essere letti in modo completamente diverso se si considera la proposta online;

prenotando con largo anticipo sul web si può infatti risparmiare fino al 30%;

lo scorso anno i numeri sono stati positivi e si spera in un trend in crescita anche per questa stagione invernale.

Per questo tipo di clienti, infatti, non è necessario che sia arrivato Natale o Capodanno per andare a sciare, ma abbina questa sua passione ad altre esperienze come quelle di gourmet e wellness in qualsiasi periodo dell’anno. C’è poi la categoria per i giovani, ossia un’offerta pensata per i ragazzi dai 17 ai 25 anni. La categoria Youth presenta delle offerte ad hoc e include anche un progetto che Snowit ha lanciato con Trenord. Molti di questi giovani infatti non hanno la macchina, e avere nello skipass unache porta dalla stazione ferroviaria a quella sciistica può essere davvero vantaggioso.