Serie A su Timvision e DAZN, offerte e prezzi, quale conviene?

Quali sono le offerte per seguire la Serie A in tv? Anche quest’anno le pay tv si daranno battaglia a suon di promo per accaparrarsi nuovi clienti. Intanto, ecco come Timvision e DAZN stanno preparando il terreno per il prossimo campionato. Scopriamo insieme quali sono le offerte che le due piattaforme hanno pensato per i nuovi e vecchi abbonati.

La proposta di Timvision

C’è una nuova promozione riservata agli appassionati di calcio, un pacchetto che gli utenti potranno scegliere e risparmiare decisamente molto, rispetto alle opzioni singole. La promo si chiama Timvision Gold. Si tratta di una soluzione davvero interessante, poiché per soli 10 euro al mese offre tutto il catalogo della piattaforma dell’operatore telefonico, più la Serie A di DAZN, tutto il catalogo Disney+, il piano Standard di Netflix e Infinity+, dove è possibile seguire la Champions League. Inoltre, sono compresi nel prezzo anche i titoli di Prime Video per 6 mesi per coloro che hanno TIM anche sulla linea fissa.

Insomma, praticamente quasi tutta l’offerta streaming delle pay tv disponibili nel nostro paese (mancano solo Sky e Apple TV+).

Naturalmente, i 10 euro al mese sono previsti solo come sconto promozionale per breve tempo. Dal 26 agosto infatti i clienti pagheranno poi 40,99 euro al mese. Dall’anno nuovo invece l’abbonamento subirà un ulteriore ritocco, arrivando a 45,99 euro al mese. Ma a conti fatti conviene? Facciamo un veloce calcolo per scoprirlo. Il piano standard di Netflix costa 12,99 euro, mentre quello più economico di DAZN costa 29,99 euro. Disney+ costa invece 9,99 euro al mese, mentre Infinity+ ha un costo mensile di 7,99 euro. Sommando tutte queste voci si arriva quindi a oltre 60 euro, e non abbiamo contato il costo di Prime Video (che comunque è disponibile solo per 6 mesi).

Serie A su Timvision e DAZN

Si tratta quindi di una offerta molto vantaggiosa.

Meglio Timvision o DAZN per vedere la Serie A? Non ci resta che scoprirlo andando ora a vedere quelle che sono le offerte della piattaforma tedesca. Il piano standard è quello da 29,99 euro al mese e permette di registrare l’account su 6 dispositivi, ma vederne solo due in contemporanea (se connessi alla medesima rete domestica). Si tratta di un contratto annuale, quindi non può essere disdetto prima di 12 mesi. Se si vuole invece avere questa flessibilità, allora il costo sarà di 39,99 euro al mese. Il piano Plus invece costa 44,99 euro al mese e offre la possibilità di vedere i contenuti su due dispositivi diversi in contemporanea anche se non entrambi appoggiati sulla medesima rete. Ciò significa che si potrà in sostanza dividere il costo dell’abbonamento con un amico. Si possono inoltre registrare fino a 7 dispositivi.

Anche in questo caso non è possibile disdire l’abbonamento prima di 12 mesi. Se si vuole invece avere questa possibilità, allora si può optare per la versione Plus da 54,99 euro. Questi dunque i piani tariffari di DAZN per seguire tutta la Serie A e naturalmente anche tutte le altre discipline sportive presentii in catalogo. A questo punto scommettiamo che il lettore si sia fatto la sua idea in merito a quale delle due scegliere tra Timvision e DAZN. In sostanza, se vi interessa soltanto lo sport, e nello specifico il campionato italiano, allora è innegabile che con 29,99 euro al mese risparmierete. Se invece volete ampliare la vostra esperienza di streaming con altri contenuti, allora senza dubbio l’offerta Gold da 45,99 euro (il prezzo finale a partire da gennaio 2024) è senza dubbio la proposta più vantaggiosa.

In sintesi…