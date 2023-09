Serie A e Champions League 2023-2024: offerte Tim Vision e Dazn a partire da 24,99 euro

Il campionato di calcio serie A 2023-2024 è entrato nel vivo per cui si cercano le migliori offerte per fruire della visione di tutti i match. Sia Tim Vision che Dazn stanno proponendo abbonamenti a prezzi scontati a partire da 24,99 euro al mese. C’è grande attesa, inoltre, per la Champions League alla quale parteciperanno quattro squadre italiane che sono il Milan, la Lazio, il Napoli e l’Inter. Si partirà domani con le sfide tra Milan e New Castle alle 18.45 e Lazio e Atletico Madrid alle 21. Il giorno dopo sarà la volta di Braga contro Napoli e di Real Sociedad contro Inter in programma sempre alle ore 21. Sono tanti i tifosi in trepidante attesa per tale competizione perché considerano il calcio tra gli sport più belli al mondo. I costi dell’abbonamento, però, rispetto agli anni passati, sono decisamente più alti. Quali sono allora le principali promozioni del momento per risparmiare e poter seguire entrambe le competizioni calcistiche?

Solo serie A

Di recente sono stati presentanti 3 piani di abbonamento Dazn che danno diverse possibilità di risparmio.

C’è il pianoche costa 30,99 euro al mese e consente di guardare tutte le partite di serie A nonché di altri sport su due dispositivi contemporaneamente purché si utilizzi la stessa linea internet. Tale piano, però, è quello annuale a rate (con vincolo di dodici mesi) grazie al quale si potrà disdire quando si vuole il rinnovo automatico. Con il piano annuale con pagamento anticipato, invece, si risparmierà in quanto si pagherà complessivamente in un’unica soluzione la cifra di 299 euro pari aInfine se si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso e si desidera pagare l’abbonamento mese per mese il costo sarà di 40,99 euro.

Quello che sicuramente interessa a tutti è l’abbonamento Plus grazie al quale si potranno guardare gli eventi in contemporanea su due dispositivi anche in luoghi diversi. Ecco i costi:

1. piano annuale a rate con vincolo di dodici mesi (possibilità di annullamento rinnovo automatico) costerà 45,99 euro al mese

2. piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costerà 449 euro all’anno ovvero 37,42 euro al mese

3. abbonamento mensile con possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso costerà infine 55,99 euro.

Le offerte di Dazn, quindi, riguardano esclusivamente la Serie A e non la Champions League per la quale va fatto un altro abbonamento come a Tim Vision.

Serie A e Champions League 2023-2024: offerte Tim Vision e Dazn a partire da 24,99 euro

Con l’abbonamento a Dazn su indicato si potranno visionare tutte le partite di Serie A ma non la Champions League. Sottoscrivendo, invece, l’offerta Tim Vision si potrà fruire anche della visione di quest’ultima. Più esattamente la promozione del momento sarà la seguente: Tim Vision più Dazn e Disney Plus costerà 24,99 euro fino al 31 dicembre 2023 e poi 29,99 euro. Si avrà la possibilità di fruire dei contenuti di Tim Vision (con film, serie tv, documentari) e di Discovery + Originals e Sport. In più con Dazn si potranno visionare tutte e dieci le partite del campionato di calcio Serie A e quelle di Europa e Conference League. Inoltre si avrà accesso a Infinity+ per fruire di 104 partite di Champions League nonché di tanti film, serie tv e cartoni animati anche in 4K. E dulcis in fundo, si potrà accedere all’intero catalogo di Disney Plus.

Riassumendo…

1. Visti i prezzi degli abbonamenti alle stelle, si cercano le migliori offerte di Tim Vision e Dazn per fruire della serie A e della Champions League

2. Con Tim Vision la formula del tutto compreso (serie A + Champions) costerà 24,99 euro fino al 31 dicembre 2023

3. Dazn proporrà l’abbonamento più basso al prezzo di 24,99 euro ma solo per fruire del calcio della serie A e dell’Europa League.

[email protected]