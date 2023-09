Anche per la stagione 2023-2024, per visionare tutte le partite della serie A, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento Dazn. Di recente, però, chi ha pagato l’abbonamento mediante gli store digitali Apple e Google ha riscontrato dei problemi di accesso. È stata proprio la piattaforma di calcio in streaming a svelare il motivo per il quale questo sta accadendo nonché il rimedio.

Il campionato è entrato nel vivo e tornerà questo fine settimana dopo la pausa per le qualificazioni ai prossimi europei e gli italiani sono in trepidante attesa. Molti considerano, infatti, il calcio lo sport più bello del mondo: si può segnare di testa, in sforbiciata ma anche di tacco.

Non è però uno sport amato solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. C’è però un problema che affligge tutti ed è il costo dell’abbonamento che rispetto all’anno scorso è diventato davvero caro. C’è però un modo per risparmiare.

Prezzo standard

Per visionare tutte le partite della Serie A è necessario sottoscrivere un abbonamento a Dazn o a Tim Vision.

Il primo del quale parleremo in quest’articolo, si compone di due offerte, c’è quellae quellacon costi diversi e caratteristiche diverse.

Con la prima si possono vedere i contenuti in streaming su due dispositivi in contemporanea ma sulla stessa rete internet (quindi nella stessa casa). Il costo del piano mensile (con il quale si può disdire con trenta giorni di preavviso) è di 40,99 euro

Il piano annuale con il pagamento in un’unica soluzione, invece, costa 299 euro ovvero 24,92 euro al mese mentre quello annuale in dodici rate mensili è di 30,99 euro. Quest’ultimo, però, è disponibile solo se si riattiva il vecchio abbonamento sul sito ufficiale Dazn e non mediante lo store Apple/Google.

Abbonamento DAZN: prezzo e come gestirlo mediante Apple e Google

Chi vuole fruire dell’abbonamento Dazn per visionare i contenuti su due dispositivi in contemporanea su reti diverse deve invece sottoscrivere l’abbonamento Plus.

Il piano mensile che dà la possibilità di disdire con trenta giorni di preavviso costa 55,99 euro mentre il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione ha un prezzo di 449 euro ovvero di 37,42 euro al mese. Quest’ultimo è disponibile al momento solo e si riattiva l’abbonamento sul sito ufficiale Dazn o mediante lo store digitane Apple. Con quello Google tale operazione non è possibile. C’è, infine, il piano annuale con pagamento in dodici rate mensili da 45,99 euro al mese. Tale promozione è disponibile solo se si riattiva l’abbonamento sul sito ufficiale Dazn e non mediante gli store Apple/Google.

Per quanto concerne i problemi di accesso per chi ha pagato l’abbonamento Dazn mediante gli store Apple e Google, il problema è che non si è accettata la modifica ai termini contrattuali Dazn. Per questo l’abbonamento è stato disattivato e non si ha accesso al servizio.

