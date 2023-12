Se investo 4000 euro nelle offerte Supersmart su libretto di risparmio, quanto guadagno?

Il libretto di risparmio postale, storico strumento finanziario italiano, è da sempre una scelta popolare tra gli italiani per custodire i propri risparmi in modo sicuro e accessibile. La fiducia nei servizi postali, la solidità garantita dallo Stato italiano e la convenienza offerta sono i motivi principali che hanno reso tale prodotto una delle scelte preferite per molti cittadini. In molti ci hanno chiesto: se si vogliono investire 4000 euro nelle offerte Supersmart di Poste su libretto di risparmio, quanto si guadagnerebbe? Ecco la risposta.

Il tris di offerte sul libretto sul libretto postale lanciate da Poste Italiane rappresentano un’opportunità intrigante per coloro che detengono un libretto Smart. Tali offerte, infatti, consentono di ottenere un tasso di interesse più elevato a scadenza sulle somme accantonate, rendendo l’opzione attraente per chi cerca di massimizzare il rendimento sui propri risparmi. L’accantonamento minimo richiesto è di 1.000 euro per cui le promozioni risultano accessibili a una gamma più ampia di risparmiatori.

Le Offerte Supersmart sono disponibili in diverse varianti per soddisfare le esigenze specifiche dei risparmiatori. La Supersmart Premium, ad esempio, è dedicata a coloro che apportano nuova liquidità in determinati periodi dell’anno. La Supersmart Rinnova, attivabile solo su Libretti Smart con accantonamenti scaduti relativi ad offerte precedenti, è un’opzione per chi desidera rinnovare la propria posizione. Infine, la Supersmart Pensione è riservata a coloro che hanno richiesto o ricevuto almeno un accredito pensionistico sul Libretto Smart.

La Supersmart Premium su libretto di risparmio

Attualmente, tra le offerte disponibili, la Supersmart Premium offre un tasso di interesse annuo lordo del 4,00% con una durata di 540 giorni. Essa può essere attivata fino al 10 gennaio 2024 e offre il rendimento su indicato a scadenza sulla Nuova Liquidità accantonata. Quest’ultima comprende le somme versate tra il 9 novembre 2023 e il 10 gennaio 2024 sul Libretto Smart o su altri Libretti di risparmio postale e/o conti correnti postali con la stessa intestazione del Libretto Smart.

I versamenti possono avvenire attraverso bonifico bancario, assegni bancari e circolari, o accredito di stipendi e pensioni. Nel caso in cui la Nuova Liquidità venga versata su altri libretti o conti, è possibile trasferirla sul Libretto Smart tramite girofondo.

È importante notare che tutti i prelievi effettuati dal 9 novembre 2023 fino alla data di adesione all’Offerta Premium 540 giorni, sia sul Libretto Smart che su altri Libretti di risparmio postale e/o conti correnti postali con la stessa intestazione, riducono l’importo della Nuova Liquidità accantonata.

Nel caso si volessero investire 4000 euro in tale offerta, secondo quanto emerge dal calcolatore di Poste Italiane che è quello che si utilizza per i conteggi, si riceveranno 174,84 euro di interessi netti. Ovviamente essi vengono corrisposti solo se l’accantonamento è portato alla scadenza. Ricordiamo che gli interessi netti sono determinati applicando la ritenuta fiscale vigente e sono al lordo dell’imposta di bollo.

Se investo 4000 euro nelle offerte Supersmart su libretto di risparmio, quanto guadagno?

Sul libretto di risparmio Smart, poi, si può sottoscrivere l’offerta Supersmart standard che ha una durata di 360 giorni ed offre un tasso annuo lordo del 2,50%. L’attivazione è semplice e conveniente. Se si è già titolari di un Libretto Smart abilitato ai servizi online, si può attivare l’offerta comodamente dal sito poste.it o dall’App Bancoposta. Basta accedere ai servizi online e seguire la procedura per l’attivazione. Si deve poi cliccare su “Attiva Offerta” e così si potrà godere dei vantaggi dell’Offerta Supersmart. Se non si possiede ancora un Libretto Smart, lo si potrà aprire facilmente anche online e attivare immediatamente l’Offerta Supersmart. Il processo di apertura del Libretto Smart online è rapido e intuitivo e consente di accedere all’offerta in modo tempestivo.

In alternativa, se si preferisce un approccio di persona, ci si può recare direttamente in un ufficio postale. Investendo 4000 euro, in questo caso, si percepiscono 72,79 euro di interessi netti.

Infine, la Supersmart Pensione, con una durata di 364 giorni e un tasso di interesse lordo del 3,505, è dedicata agli utenti pensionati e fornisce un’opzione mirata per coloro che godono di entrate pensionistiche. Più nel dettaglio, è rivolta a coloro che hanno presentato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall’INPS presso Poste Italiane o che hanno ricevuto almeno un accredito sulla loro carta Libretto Smart. Gli interessi netti che si percepiscono sono di 103,04 euro.

In conclusione…

1. L’Offerta Supersmart si presenta come una possibilità per massimizzare il rendimento sui risparmi, offrendo tassi di interesse competitivi

2. Le diverse varianti di Offerta Supersmart consentono ai risparmiatori di adattare la propria scelta alle proprie esigenze finanziarie, che si tratti di nuovi depositi, rinnovi o pensioni

3. La sicurezza garantita dallo Stato italiano, attraverso Cassa Depositi e Prestiti, conferisce ulteriore fiducia agli investitori, rendendo l’Offerta Supersmart una scelta ponderata per coloro che cercano stabilità e rendimento.