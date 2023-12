Poste Italiane fa il tris di offerte sul libretto postale: ne arriva una anche per pensionati

Poste Italiane ha lanciato una nuova offerta su libretto postale dedicata ai pensionati e così le promo Smart arrivano a quota 3. L’ultima, in ordine di tempo, rappresenta un’opportunità unica per coloro che hanno presentato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall’INPS presso l’istituzione o hanno già ricevuto almeno un accredito sul Libretto Smart. Ha una durata di 364 giorni e offre un tasso del 3,50% annuo lordo a scadenza sulle somme accantonate. Ecco quali sono le condizioni di attivazione, i vantaggi e come poter aderire a questa proposta finanziaria.

Le vantaggiose condizioni dell’offerta Supersmart Pensione

Lo scorso novembre, Poste Italiane ha lanciato un’offerta su libretto di risparmio con tasso davvero interessante dedicata sulla nuova liquidità accantonata. Come tutti avranno avuto modo di vedere, essa offre un tasso lordo del 4%. La promo in questione è l’offerta Supersmart 540 dedicata come tutte le altre a chi ha un libretto Smart e attivabile fino al 10 gennaio 2024.

Ora è arrivata ora anche la Supersmart Pensione che si distingue per le sue condizioni favorevoli. Offre, infatti, un tasso di interesse annuo del 3,50% lordo a scadenza sulle somme accantonate. Questa opzione finanziaria è disponibile soltanto per i titolari di Libretto Smart che hanno presentato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall’INPS o hanno già ricevuto almeno un accredito su questo conto.

L’attivazione di tale offerta può avvenire online, direttamente dal sito poste.it o dall’App BancoPosta, se il Libretto Smart è abilitato ai servizi dispositivi online e se si è già avuto l’accredito della pensione INPS. In alternativa, chi non possiede ancora un Libretto Smart può aprirne uno online, disporre l’accredito della pensione INPS sul nuovo conto e attivare immediatamente l’Offerta Supersmart Pensione. La sottoscrizione, comunque, può avvenire anche presso uno dei qualsiasi uffici postali presenti sul territorio italiano.

Poste Italiane fa il tris di offerte sul libretto postale: ne arriva una anche per pensionati

Come detto, oltre all’Offerta Supersmart Pensione, Poste Italiane ne propone altre due. La prima è la Supersmart 540 giorni della quale abbiamo già parlato prima mentre la seconda è la Supersmart 360 giorni. Quest’ultima è dedicata è dedicata a tutti non solo a chi versa nuova liquidità e offre un tasso di interesse lordo al termine dei 360 giorni del 2,50%. Ricordiamo che per nuova liquidità (in questo caso inerente alla 540 giorni) si intendono le somme versate dal 9 novembre fino al 10 gennaio su libretto Smart o su altri libretti di risparmio postale o su conti postali con la medesima intestazione del libretto Smart. Il versamento delle cifre, però, deve avvenire mediante accredito stipendio/pensione, assegno bancario/circolare o bonifico bancario. Nel caso in cui la nuova liquidità si versi su libretti/conti con la stessa intestazione di quello Smart si potrà trasferire su quest’ultimo mediante girofondo.

In conclusione…

1. L’offerta Supersmart Pensione rappresenta un’opportunità imperdibile per coloro che hanno presentato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall’INPS presso Poste Italiane o che ne hanno ricevuto almeno un accredito sul Libretto Smart

2. Il tasso di interesse annuo che si ottiene è del 3,50% lordo a scadenza sulle somme accantonate

3. Da cogliere al volo ci sono anche l’offerta Supersmart 540 giorni che offre un tasso del 4% e la 360 giorni che offre, invece, un tasso del 2,50%.