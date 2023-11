Poste Italiane ha annunciato una nuova offerta che farà felici gli amanti del risparmio: un libretto di risparmio con un tasso allettante del 4%. Questa iniziativa si presenta come un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano far crescere i propri risparmi in modo sicuro e conveniente.

Con tale rendimento, infatti, l’offerta lanciata da Poste si posiziona come una delle opzioni più interessanti sul mercato. Mira infatti a soddisfare le esigenze di coloro che cercano un modo sicuro ed efficace per far crescere i propri risparmi.

Ma vediamo come funziona.

Un classico intramontabile del panorama finanziario italiano

Il libretto di risparmio è un classico intramontabile del panorama finanziario italiano. Continua, infatti, a godere di una popolarità senza tempo. Ma cosa rende questo strumento così amato dagli italiani? Ebbene, in un’epoca di strumenti finanziari sempre più complessi, tale prodotto rappresenta una via sicura e affidabile per molti italiani. La sua semplicità d’uso e la familiarità della procedura di apertura e gestione sono gli elementi chiave che catturano l’attenzione di risparmiatori di tutte le età.

Anche la sicurezza è un altro motivo per cui il libretto di risparmio continua a essere una delle scelte preferite dagli italiani. In un mondo finanziario spesso instabile, i risparmiatori apprezzano la stabilità offerta da questo prodotto a basso rischio. Grazie a esso, infatti, non è necessario affrontare le incertezze legate a investimenti più complessi.

Un altro punto di forza del libretto di risparmio è il legame affettivo che si ha con questa forma di risparmio. Molte famiglie italiane tramandano la tradizione di aprire un libretto di risparmio ai propri figli come un rito di passaggio finanziario. Ciò contribuisce a consolidare l’immagine del libretto non solo come strumento finanziario ma come custode di tradizioni familiari e di valori di responsabilità finanziaria.

Poste Italiane lancia un’offerta su libretto di risparmio con tasso al 4%

Oggi, invece, Poste Italiane ha lanciato un’ottima opportunità sul libretto di risparmio. Si tratta dell’offerta Supersmart Premium 540 giorni che è dedicata a chi ha un libretto Smart e si può attivare da oggi entro il 10 gennaio 2024.

Grazie a essa si potrà ottenere un tasso di interesse del 4% lordo a scadenza sulla nuova liquidità accantonata. Con quest’ultimo termine, per chi non lo sapesse, si intendono le somme versate dal 9 novembre 2023 entro il 10 gennaio 2024 sul libretto Smart e non solo. Anche su libretti di risparmio postale e/o conti correnti postali con la medesima intestazione del libretto Smart. Ma solo mediante tali modalità: bonifico bancario, assegni circolati/bancari e accredito stipendio/pensione.

Nel caso in cui si versi nuova liquidità su altri libretti di risparmio postali o conti correnti con la medesima intestazione, essa si potrà trasferire sul libretto Smart mediante girofondo.

Attenzione: i prelievi effettuati dal 9 novembre fino alla data di adesione all’offerta Supersmart sul libretto Smart o su un qualsiasi libretto di risparmio postale e/o conto corrente postale con la medesima intestazione del libretto Smart decurteranno la Nuova Liquidità.

