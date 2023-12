I conti deposito sono uno strumento finanziario che permette di depositare denaro presso una banca con l’obiettivo di ottenere un rendimento. Ne esistono due tipologie diverse: ci sono i vincolati e i liberi. Con i primi il denaro depositato non può essere ritirato prima della scadenza del vincolo (che può variare da pochi mesi a diversi anni). In cambio, però, la banca offre un tasso di interesse più elevato rispetto ai conti deposito liberi, che invece permettono di prelevare il denaro in qualsiasi momento.

Il motivo del successo

Ultimamente piacciono sempre di più grazie ai tassi di interesse che sono molto cresciuti nel corso dell’anno. La domanda che ci si pone è dunque la seguente: se si volessero investire 3000 euro nei 3 conti deposito top di dicembre, quanto si guadagnerebbe?

Uno dei motivi per i quali i conti deposito sono molto apprezzati è perché offrono un rendimento sicuro e costante, senza il rischio che si perda il capitale investito. Sono considerati sicuri perché, ricordiamo, il denaro depositato (fino a 100 mila euro a depositante) è garantito dal Fondo Interbancario di Tutela Depositi (FITD) che interviene in caso di fallimento della banca.

L’altro motivo di successo è che dopo l’aumento dei tassi di interesse della BCE, i conti deposito risultano più competitivi rispetto allo scorso anno. Attenzione, però: non tutti offrono gli stessi tassi di interesse. Essi, infatti, possono variare in base alla banca e alla tipologia di conto deposito. Per trovare quello più conveniente è possibile confrontare le offerte delle diverse banche e valutare il rendimento effettivo garantito. Ecco qualche esempio: tra i migliori non svincolabili c’è il conto Key di banca Progetto con tasso lordo del 4,35% a zero spese di apertura e chiusura. Ci sono inoltre quello Ing e di Illimity Bank.

Se investo 3000 euro nei 3 conti deposito top di dicembre quanto guadagno?

Di recente abbiamo calcolato il guadagno depositando 2000 euro sul conto Ibl.

Ora vogliamo invece capire quanto si percepirà investendo 3000 euro. Come detto, tra i conti deposito big di dicembre c’è quello di Banca Progetto che per i nuovi clienti che lo apriranno entro il 31 marzo 2024 offrirà un tasso promozionale del 4,25% fino a giugno 2024. Inoltre del 3,75% fino al 31 dicembre 2024. Ebbene, investendo 3000 euro per dodici mesi, il rendimento totale sarà di 121 euro e 90 euro saranno gli interessi netti.

Anche il conto Arancio di banca Ing offre un’ottima offerta. I nuovi clienti che sottoscriveranno tale conto, infatti, avranno per dodici mesi un tasso di interesse lordo del 4% per cui dopo 1 anno, i propri risparmi diventeranno 3120 euro. Questo è un esempio di rendimento al lordo della ritenuta fiscale. I dati sono indicativi e non rappresentano un’offerta commerciale della banca.

Infine i clienti Premium che sottoscriveranno un conto deposito Illimity investendo 3000 euro, sempre nella soluzione non svincolabile per 1 anno, riceveranno 3077 euro netti. Ovviamente, così come per le altre banche, l’imposta di bollo sarà a carico del cliente. Tale linea di deposito offrirà l’1,50% dopo 6 mesi, il 3,50% dopo 12 mesi, il 3,75% dopo 18 mesi, il 4,50% dopo 24 mesi e il 5,75% dopo 36-48 e 60 mesi.

In sintesi..

1. I conti deposito sono uno strumento finanziario sicuro e conveniente perché permettono di ottenere un rendimento costante e garantito

2. Per trovare il conto deposito più vantaggioso, è possibile confrontare le offerte delle diverse banche e valutare il rendimento effettivo garantito

3. Tra le offerte big di dicembre ci sono quelle di banca Progetto, Ing e Illimity Bank.