Calcola il tuo guadagno depositando 2000 euro sul conto deposito Ibl

Il conto deposito, come quello proposto da Ibl banca, è diventato una scelta finanziaria popolare per molti perché offre vantaggi che catturano l’interesse di una vasta gamma di persone. In più, la sua versatilità e la sua sicurezza intrinseca ne fanno un’opzione attraente per chi vuole preservare e far crescere il proprio patrimonio. Ma cosa rende il conto deposito così amato da tutti? Ebbene, sicuramente la sua semplicità e sicurezza. Si tratta di una forma di investimento a basso rischio, ideale per coloro che preferiscono evitare l’incertezza dei mercati finanziari più volatili.

Le varie tipologie

Inoltre, se si opta per quello libero, si ha la flessibilità nel gestire il proprio denaro e questo risulta un elemento chiave che consente ai titolari di accedere ai propri fondi in qualsiasi momento. Detto ciò, se si volessero depositare 2000 euro sul conto deposito Ibl, quanto si guadagnerebbe?

Esistono diverse varianti di conto deposito, ognuna con caratteristiche uniche adatte a differenti esigenze finanziarie. La differenza principale tra queste tipologie riguarda la flessibilità dell’accesso ai fondi e le modalità di rendimento. Partiamo dal deposito vincolato. Esso, come si evince dal nome, impone una restrizione temporale all’accesso ai fondi. Gli investitori accettano di bloccare il proprio capitale per un periodo prestabilito, che può variare da alcuni mesi a diversi anni. In cambio di questa limitazione, i tassi di interesse solitamente sono più favorevoli rispetto ai conti deposito liberi. Questi ultimi al contrario, offrono, come già detto, una maggiore flessibilità. Il motivo è che si possono prelevare i fondi in qualsiasi momento senza incorrere in penalizzazioni. Ovviamente tale flessibilità spesso comporta tassi di interesse leggermente inferiori rispetto ai conti vincolati.

Infine ci sono quelli con cedola trimestrale che prevedono il pagamento di interessi a scadenze regolari, di solito ogni trimestre. Questa opzione è apprezzata da coloro che cercano una fonte di reddito periodica in quanto offre loro un modo di ottenere guadagni regolari mentre il capitale resta al sicuro.

Calcola il tuo guadagno depositando 2000 euro sul conto deposito Ibl

Con il conto deposito Ibl non si ottengono tassi di interesse fino al 5,75%. È però una delle opzioni migliori del momento.

Depositando 2000 euro nel Time Deposit, dopo 3 mesi gli interessi lordi saranno di 16 euro, le tasse di 4 euro e gli interessi netti di 12 euro. Dopo 6 mesi, gli interessi lordi arriveranno a 16 euro, le tasse a 10 euro euro e gli interessi netti di 29 euro mentre dopo 12 mesi i rendimenti lordi saranno di 80 euro, le tasse di 21 euro e gli interessi netti di 59 euro. Infine dopo 18 mesi: 120 euro (lordi), 31 euro (tasse) e 89 euro (netti) mentre dopo 24 mesi, gli interessi lordi di 160 euro, le tasse di 42 euro e gli interessi netti di 118 euro.

Nel caso si scelga il deposito con cedola trimestrale, dopo 6 mesi gli interessi netti saranno di 29 euro, dopo 12 mesi di 59 euro, dopo 18 mesi di 89 euro, dopo 24 mesi di 118 euro, dopo 36 mesi di 178 euro come comunica il calcolatore di Ibl Banca.

Si ricorda che il Time Deposit Ibl offre il 4% per somme vincolate per 6, 12, 18 e 24 mesi e il 3,30% per somme vincolate per 3 mesi. Se si sceglie la linea vincolata con cedola trimestrale, invece, c’è la possibilità di incassare gli interessi ogni tre mesi direttamente su conto collegato. Il rendimento è per le somme vincolate del 4% (ovviamente lordo) per 6, 12, 18, 24 e 36 mesi.