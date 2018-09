Sconti Bancoposta settembre 2018 nei supermercati Famila, su Grimaldi Lines e con Poste Mobile

Sconti Bancoposta è l’iniziativa lanciata da Poste Italiane grazie alla quale si potranno ricevere grossi sconti quando si effettuano degli acquisti. Ciò sia nei punti vendita convenzionati che in modalità online. Ecco allora i principali sconti di settembre 2018 su Chili, nei supermercati Famila, su Grimaldi Lines e con Poste Mobile.

Poste Mobile e Grimaldi Lines: sconti BancoPosta settembre 2018

Chi effettuerà una ricarica PosteMobile su postemobile.it con carta Bancoposta avrà il 3% di sconto su ciascuna ricarica effettuata. Ovviamente per poter eseguire tale operazione ci si dovrà registrare al sito Postemobile. Per tutte le informazioni si potrà chiamare il 160 oppure collegarsi al sito internet.

Acquistando con le carte Bancoposta si avranno anche sconti per acquisti con Grimaldi Lines. Essi saranno del 3% sui collegamenti marittimi per Malta, la Tunisia, il Marocco, la Grecia, la Spagna, la Sicilia e la Sardegna. Lo sconto non sarà cumulabile con altre promozioni attive all’atto della prenotazione o con altre tariffe speciali. Lo sconto si potrà ricevere contattando il call center al numero 081.496444, mediante sito web oppure recandosi nei unti vendita ubicati a Palermo, Napoli e Roma.

Famila, Chili, Uci Cinemas e Triumph: gli sconti Bancoposta di settembre 2018

Chi farà acquisti con le carta BancoPosta avrà diritto al 5% di sconto su tutti i noleggi o acquisti di film su Chili. Su tale piattaforma si potrà noleggiare o acquistare senza dover sottoscrivere alcun abbonamento e si avrà accesso a tante prime visioni da un catalogo di oltre ottomila tra serie tv e film. I contenuti di Chili saranno fruibili su tablet, smart tv, pc e mobile e grazie al download si potrà vedere tutto anche offline.

Poste Italiane comunicano inoltre che chi farà acquisti nei punti vendita Famila del gruppo Megamark con le carte BancoPosta avrà il 2% di sconto mentre si riceverà il 5% di sconto se gli acquisti verranno fatti presso i punti vendita Triumph.

Infine pagando con le carte BancoPosta si avrà il 5% di sconto sull’acquisto dei biglietti al botteghino degli Uci Cinemas e alle casse dei bar interni al cinema. Poste Italiane comunicano che lo sconto non si applicherà agli acquisti dei biglietti online e presso i totem all’interno delle sale.

Leggete anche: Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane a 4 anni “risparmiosemplice”: caratteristiche, tasso e rimborso.

Condividi su