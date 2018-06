Sconti BancoPosta di Poste Italiane su Obi, Interflora, Sarnioro, Grimaldi Lines, Chili e Amplifon

I conti corrente BancoPosta sono quelli sui quali si potrà accreditare lo stipendio o la pensione, si potranno domiciliare le bollette e prelevare contanti con la carta di debito BancoPosta. Inoltre con essi si potranno richiedere riserve di denaro per coprire le eventuali indisponibilità grazie al Fido BancoPosta. Molti però non sanno che con BancoPosta si avranno numerosi sconti: ecco quali.

Sconti BancoPosta su Obi, Interflora, Sarni Oro e Amplifon

Chi utilizzerà in uno dei 51 punti vendita Obi le carte BancoPosta avrà diritto al 2% di sconto per tutti gli acquisti, inclusi i prodotti in promozione. Ricordiamo che con Obi si avranno a disposizione più di 50.000 prodotti per realizzare piccoli e grandi progetti dal giardino all’illuminazione.

Utilizzando le carte BancoPosta per i pagamenti, inoltre, si avrà diritto al 5% di sconto su interflora.it. Ricordiamo che Interflora è il servizio leader nella consegna di piante, di fiori, di regali che in poche ore verranno consegnate sia in Italia che in tutto il Mondo.

Sarni Oro è la grande catena italiana di gioiellerie con più di cento punti vendita sul territorio nazionale. In essi è possibile trovare articoli di gioielleria, oreficeria, orologeria e tanto altro. Facendo acquisti ma solo nei negozi fisici e non online si avrà diritto al 7% di sconto. Infine utilizzando sempre le carte BancoPosta, si avrà diritto ad uno sconto del 5% e ad una rateizzazione fino a sei mesi nei centri Amplifon aderenti all’iniziativa.

Sconti BancoPosta Chili, Famila Supermercati e Grimaldi Lines

Acquistando con le Carte BancoPosta si avrà diritto al 3% di sconto sui collegamenti marittimi Grimaldi Lines per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia e Malta. Tale promozione, inoltre, sarà cumulabile con eventuali tariffe speciali e promozioni attive all’atto della prenotazione.

Utilizzando le carte BancoPosta, poi, si avrà diritto al 5% di sconto su tutti i noleggi e acquisti di film o serie tv effettuati su Chili. La registrazione alla piattaforma sarà completamente gratuita ed il primo noleggio in HD costerà meno di 1 euro. Usando le carte BancoPosta, infine, si avrà diritto al 2% di sconto nei punti vendita Famila del gruppo Magamark.

Leggete anche: Prestiti BancoPosta di Poste Italiane: info, offerte e caratteristiche “flessibile” e “ristrutturazione casa”.

Condividi su