Il Salone del Risparmio di Milano è partito oggi per suggerirci come superare efficacemente la crisi

Se la crisi economica imperversa, l’unico modo per cavalcare lo tsunami è quello di risparmiare. Così il Salone del Risparmio, inaugurato oggi a Milano, arriva per offrire i giusti spunti di cui tutti noi abbiamo bisogno. Ci suggerisce infatti come andare oltre la crisi, ampliare la nostra visuale e contribuire al rilancio dell’economia del Paese. E, non meno importante, ci suggerisce come contribuire alla sua trasformazione verso un futuro più roseo per tutti. L’intera industria del risparmio unisce quindi le forze in un evento aperto a tutto il pubblico interessato a superare le sfide dell’attualità. Il titolo di questa edizione parla chiaro: “Il risparmio oltre la crisi. Accompagnare l’investitore verso scelte consapevoli”.

Al centro di tutto spicca la cultura della gestione del gruzzolo messo da parte che – tra caro bollette, inflazione e stipendi non adeguati – è stato progressivamente eroso lasciando gli italiani in balia degli eventi. Ben 120 conferenze che ci apriranno gli occhi come mai prima d’ora.

Cos’è il Salone del Risparmio e cosa prevede l’evento

Un evento diventato ormai irrinunciabile, con i tempi che corrono. Il Salone del Risparmio, che si tiene ogni anno grazie ad Assogestioni, è stato inaugurato oggi 16 maggio e sarà aperto fino al 18 maggio. Il suo scopo non è solo quello di insegnare agli interessati ad individuare strategie d’investimento più forti e concrete, ma propone anche un’educazione finanziaria essenziale per le famiglie che vogliono imparare a gestire i propri risparmi con più successo. Il sapere e una maggiore consapevolezza sono armi potentissime nelle nostre mani. Come dichiarato dal Presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni:

“Gli ultimi dati pubblicati a livello europeo confermano ancora la limitata alfabetizzazione finanziaria in Italia. Il livello rimane basso in tutte le fasce della popolazione, ma si rivela particolarmente acuto in alcuni segmenti più vulnerabili, tra cui i più giovani. Vogliamo concentrarci proprio sui più giovani, raggiungendoli, coinvolgendoli ed informandoli anche con i canali digitali a loro oggi più familiari».

Sebbene possa costituire una materia fondamentale per tutti noi già da ragazzini, l’educazione finanziaria è poco diffusa. Senza strumenti per difenderci dalla crisi, però, siamo inermi.

Nuovi progetti di educazione finanziaria per giovani

Ecco perché il Salone del Risparmio 2023 ha voluto dedicare uno spazio alla formazione professionale e all’alfabetizzazione finanziaria che appare ancora più ampio che in passato. Un progetto che si rivolge anche – com’è giusto che sia: iniziare presto è importante – alle nuove generazioni. È proprio in quest’ottica che è stato studiato un nuovo percorso di educazione finanziaria creato in collaborazione con Will Media, nutritissima community online, che verrà proposto a fine evento.

Tutti i dettagli a riguardo verrano infatti chiariti nel corso della conferenza plenaria di chiusura. In ogni caso, sappiamo che ai neolaureati e laureandi, che vogliono fare carriera nel settore del risparmio gestito, verrà nuovamente proposto il progetto ICU – Il tuo Capitale Umano. Si aggiunge ai progetti didattici anche l’Educational Corner, con un ricco programma di incontri. Questi ci consentiranno di diventare investitori consapevoli in un contesto economico difficile.

Un evento a cui è possibile assistere anche da remoto

Il Salone del Risparmio 2023, in generale, affronta tutti gli ostacoli che incontriamo oggi. Con più di 400 speaker vengono analizzate l’inflazione, la crisi energetica, le tensioni geopolitiche in corso e le incertezze sul ciclo economico. Insomma, i grandi spauracchi di oggi. Un occhio di riguardo è rivolto al cambiamento climatico e alla crescente necessità di una finanza sostenibile che offra nuove opportunità, magari proprio a tema di sostenibilità.

Le tante conferenze sono organizzate in sette percorsi tematici: asset allocation e strategie di investimento; mercati privati ed economia reale; distribuzione e consulenza; sostenibilità e capitale umano; previdenza complementare; educazione e formazione; innovazione e digitalizzazione.

È possibile partecipare al Salone del Risparmio nell’, a Milano, con ingresso gratuito, ma anche seguire l’evento da remoto online sulla piattaforma FR|Vision

Il Salone del Risparmio 2023 è un evento importantissimo (e gratuito) per chiunque voglia sopravvivere alla crisi gestendo meglio i propri risparmi. Offre strumenti essenziali per capire come muoverci in un mondo difficile, ma anche come proteggerci da ciò che accade. Con tantissime conferenze, numerose aree tematiche e diversi programmi educativi, si configura come un’opportunità di cui dovremmo fare tesoro. È ideale anche per chi non si trova a Milano perché è possibile seguirlo anche online.