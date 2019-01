Saldi inverno 2019: le regole da seguire, le truffe e quando è lecito denunciare l’esercente

La consapevolezza è l’unica arma possibile per difendersi dalle truffe: i saldi inverno 2019 inizieranno agli inizi di gennaio in tutte le regioni di Italia e quindi occorre seguire delle semplici regole per essere sicuri dei propri acquisti. È possibile, infatti, che gli esercenti non rispettino le norme e quindi conoscere i propri diritti può aiutare ad effettuare acquisti consapevoli. Ecco una guida semplice per orientarsi nel mondo dei saldi inverno 2019.

Le regole da seguire per i saldi inverno 2019

Ecco, allora, le regole da seguire e le migliori dritte per effettuare acquisti consapevoli nel periodo dei saldi invernali 2019:

Per quanto riguarda i capi di abbigliamento, il consiglio è di provarli sempre (l’esercente non può impedirlo), in maniera da essere sicuri che faccia al caso nostro: ricordiamo che il commerciante non è tenuto per legge a cambiare la merce (ovviamente a meno che non sia palesemente difettosa), per cui è sempre utile chiedere quale sia la politica sui ‘cambi’ del negozio

(ovviamente a meno che non sia palesemente difettosa), per cui è sempre utile chiedere quale sia la politica sui ‘cambi’ del negozio Qualora la merce sia difettata e sia stata messa in saldo proprio per questo motivo in maniera trasparente, non si può far valere la garanzia

sia e sia stata messa in saldo proprio per questo motivo in maniera trasparente, non si può far valere la garanzia I capi di abbigliamento che non presentano l’etichetta di manutenzione (oltre quella di composizione) non andrebbero mai acquistati

(oltre quella di composizione) non andrebbero mai acquistati La garanzia per la merce in saldo dura due anni: dunque è utile conservare con cura lo scontrino – il consiglio è di fotocopiarlo perché l’inchiostro tende a sbiadire rapidamente

per la merce in saldo dura due anni: dunque è utile conservare con cura lo scontrino – il consiglio è di fotocopiarlo perché l’inchiostro tende a sbiadire rapidamente L’esercente deve accettare sempre pagamenti con carta di credito (se è presente la convenzione, ovviamente) e non può rifiutarsi

(se è presente la convenzione, ovviamente) e non può rifiutarsi Importante sapere che i prezzi indicati vincolano l’esercente: qualora in fase di pagamento il prezzo dovesse risultare più alto, è possibile chiamare la polizia municipale per valere i nostri diritti

vincolano l’esercente: qualora in fase di pagamento il prezzo dovesse risultare più alto, è possibile chiamare la per valere i nostri diritti I negozianti sono obbligati a porre i prodotti in saldo in una sezione specifica del negozio, ben separata dalla merce non scontata, per evitare inganni per l’acquirente: qualora non dovesse essere così, è possibile effettuare una denuncia alla polizia municipale

Calendario saldi inverno 2019 regione per regione

Concludiamo con il calendario con i saldi inverno 2019:

Abruzzo: 5 gennaio-5 marzo

Calabria: 5 gennaio-28 febbraio

Basilicata: 2 gennaio-1 marzo

Campania: 5 gennaio-2 aprile

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio-31 marzo

Emilia Romagna: 5 gennaio-5 marzo

Liguria: 5 gennaio-18 febbraio

Lazio: 5 gennaio-28 febbraio

Lombardia: 5 gennaio-5 marzo

Molise: 5 gennaio-5 marzo

Marche: 5 gennaio-1 marzo

Piemonte: 5 gennaio-28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio-5 marzo

Puglia: 5 gennaio-28 febbraio

Sicilia: 6 gennaio-15 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio-16 febbraio

Toscana: 5 gennaio-5 marzo

Umbria: 5 gennaio-5 marzo

Veneto: 5 gennaio-31 marzo

Valle D’Aosta: 3 gennaio-31 marzo

Leggete anche: Elettrodomestici, ma quanto mi costate? Quali consumano di più e come risparmiare sulla bolletta.

Condividi su