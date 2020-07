Saldi estivi 2020: sconti e promozioni al via, calendario aggiornato

I saldi estivi inizieranno formalmente il 1 agosto in tutta Italia ma in molte regioni sono già iniziati. Quest’anno, a causa del coronavirus, si era deciso di spostare di un mese l’inizio dei saldi per dare tempo ai negozianti di vendere la merce a prezzo pieno ma molte regioni hanno deciso di anticipare con promozioni e sconti a causa delle poche vendite del periodo tra acquisti online, preferiti a quelli dei negozi fisici, e la sfiducia economica creata dalla pandemia.

Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria

In Valle d’Aosta i saldi inizieranno il 1 agosto ma fino al 31 luglio sono consentite le vendite promozionali. In Piemonte i saldi prendono il via da sabato 25 luglio con la modifica della delibera precedente mentre in Liguria si rispetterà la data del 1 agosto e la fine il 14 settembre.

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

In Lombardia la data ufficiale è dal 1 agosto ma già da luglio sono numerosi i negozi che propongono offerte e sconti, in Veneto si parte il 1 agosto mentre ci sarà tempo fino al 30 settembre per usufruire degli sconti. In Trentino Alto Adige si parte il 1 agosto e fino al 29 agosto mentre in alcune località turistiche i saldi partiranno addirittura dal 15 di agosto e andranno avanti fino al 12 settembre. In Friuli Venezia Giulia si dovrebbe partire al massimo entro il 1 agosto ma è probabile che l’inizio avvenga prima.

Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana

Partenza dal 1 agosto anche in Emilia Romagna e Umbria, dove termineranno il 29 settembre. Nelle Marche e in Toscana invece i saldi sono già partiti anche se quelli ufficiali inizieranno il 1 agosto.

Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna e Sicilia

In Abruzzo la partenza è fissata al 1 agosto e fino al 30 settembre, così come in Lazio dove gli sconti andranno avanti dal 1 agosto e per le successive 6 settimane. In Molise le vendite promozionali sono già state attivate anche se ufficialmente la partenza è prevista dal 1 agosto così come in Puglia, dove i saldi andranno avanti fino al 15 settembre. In Campania i saldi sono partiti così come in Calabria, dove sono iniziati a luglio mentre in Basilicata la partenza è fissata al 1 agosto e anche in Sardegna. Infine in Sicilia gli sconti sono già partiti a luglio.

