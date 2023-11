Risparmiare sui voli durante le vacanze natalizie: consigli pratici per viaggi economici

Le vacanze natalizie sono un periodo magico ma spesso i costi dei viaggi possono diventare un ostacolo. Con la giusta pianificazione e qualche strategia astuta, però, sarà possibile risparmiare significativamente sui voli (il cui costo è sempre più salato) e godere di una vacanza memorabile senza svuotare il portafoglio. A tutti farebbe piacere acquistare regali passeggiando tra i mercatini più belli in Italia nonché d’Europa o accogliere il 2024 in una città diversa dalla propria. Quali sono allora i trucchetti per viaggiare in modo economico senza privarsi di nulla?

La flessibilità nelle date di viaggio e la pianificazione

Assoutenti per l’estate ha fornito tutta una serie di regole per risparmiare sui biglietti aerei visto il caro voli.

Gli stessi suggerimenti si potranno applicare anche ora in vista del salasso dei ticket di viaggio per le festività natalizie. Tra questi, l’associazione invitava a prestare attenzione al giorno di partenza. Nei fine settimana, infatti, le tariffe aeree tendono a salire e le promozioni/offerte a scomparire.

La regola base per risparmiare sui voli aerei è sicuramente quella di essere flessibili sulle date di viaggio. Giocare con queste ultime e considerare dei voli nei giorni vicini al Natale, anziché esattamente durante le festività, potrebbe infatti portare a tariffe più convenienti. Le compagnie aeree spesso, come tutti avranno notato, alzano i prezzi nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle festività.

Anche la pianificazione anticipata è la chiave per risparmiare sui voli natalizi. Le tariffe tendono, infatti, ad aumentare man mano che ci si avvicina alle festività. Prenotare i voli con mesi di anticipo può garantire tariffe più basse e una maggiore disponibilità di posti. Ora siamo a novembre per cui tale regola può essere utilizzata in parte. L’ideale sarebbe stato acquistare un volo per le festività già a partire dall’estate o prima.

Risparmiare sui voli durante le vacanze natalizie: consigli pratici per viaggi economici

In questo modo il risparmio sarebbe stato maggiore.

Per risparmiare sui voli durante le vacanze natalizie si potrebbero anche utilizzare app e motori di ricerca come Skyscanner, Google Flights e Kayak. Essi offriranno, infatti, funzioni di confronto prezzi e invieranno anche notifiche quando i prezzi per le date e le destinazioni selezionate saranno più bassi.

Sicuramente un altro modo per risparmiare sui voli, anche in prossimità del Santo Natale, sarà quello di esplorare le varie opzioni di scalo. Sceglierne uno un po’ più lontano dal luogo nel quale ci si deve recare potrebbe, infatti, portare a risparmi significativi. Ovviamente in questo caso si dovrà valutare il tempo totale del viaggio nonché il costo e gli eventuali disagi.

Potrebbe risultare vantaggioso anche iscriversi a programmi di fedeltà delle compagnie aeree. Accumulare miglia o punti potrebbe, infatti, consentire ai viaggiatori di ottenere sconti o persino biglietti gratuiti in futuro. Un altro suggerimento sarà anche quello di controllare le offerte promozionali durante il periodo natalizio in quanto si potrebbero trovare delle opportunità per utilizzare i punti o le miglia.

Infine, nel caso non si abbiano problemi a prendere decisioni all’ultimo momento, si potrebbero anche monitorare le offerte last minute. Le compagnie aeree, infatti, spesso riducono i prezzi dei posti rimasti invenduti poco prima della partenza. In questo modo si ha una grande opportunità di risparmio.

In sintesi…

1. Viaggiare durante le vacanze natalizie non significa per forza dover spendere una fortuna

2. Con una pianificazione oculata si può risparmiare sui voli

3. Si possono infatti trovare offerte convenienti cosicché il viaggio diventa ancora più bello.

[email protected]