Voli alle stelle: le regole di Assoutenti per risparmiare sui biglietti aerei

È periodo di vacanze estive un po’ per tutti ma il caro voli sta destando non poche preoccupazioni. Proprio per questo Assoutenti ha realizzato una guida con informazioni su come risparmiare sull’acquisto dei biglietti aerei.

Seguendo delle semplici regole, si potrà ridurre il costo dei ticket fino al 20%, un dato non da poco. Grazie a tale guida, inoltre, si avranno maggiori possibilità di effettuare le tanto agognate vacanze senza spendere necessariamente una fortuna. Si potrà quindi godere senza alcuna inquietudine del tanto atteso periodo di relax e svago. Per poter vivere, così, nuove esperienze.

Cosa fare allora? Occhio a questi importanti suggerimenti.

I suggerimenti

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito al crescente aumento dei prezzi dei voli aerei. Nei primi 6 mesi dell’anno in corso, le tariffe sono infatti salite del 50% e talvolta capita di notare che i prezzi delle compagnie aeree low cost sono più alti di quelli dei voli di linea.

Da un’ultima indagine di Altroconsumo emerge addirittura che i costi accessori possono far lievitare il prezzo iniziale del biglietto anche del 545%.

Come detto, però, ci sono dei consigli per abbattere in parte i costi. La prima regola è sicuramente quella di pianificare bene le vacanze con un certo margine di anticipo. Come tutti sapranno, infatti, acquistare i biglietti aerei con mesi di anticipo aiuta a risparmiare. I prezzi si possono verificare sui siti delle compagnie aeree ufficiali ma anche mediante i portali online dove è possibile trovare agenzie che li offrono a prezzi più bassi.

Il nostro consiglio, però, quando si effettua un acquisto di questo genere, è quello di verificare qual è il bagaglio incluso nel ticket di viaggio.

Su molti portali, infatti, tale dettaglio è incomprensibile. Il problema è che poi ci si ritrova al gate di imbarco con un bagaglio non consentito per il quale va pagato un extra per cui tutta la fatica per risparmiare qualche soldino risulta vana.

Assoutenti invita a prestare anche attenzione al giorno di partenza in quanto nei fine settimana le tariffe aeree salgono perché scompaiono promozioni e offerte. Per risparmiare qualcosina, sarebbe preferibile partire il lunedì o il mercoledì: la domenica è invece il giorno peggiore della settimana.

Voli alle stelle: ecco 10 consigli di Assoutenti per risparmiare sui biglietti aerei

Acquistare in anticipo e volare il lunedì o il mercoledì può far risparmiare qualcosina sul prezzo dei biglietti aerei che sono arrivati alle stelle. Un altro consiglio è quello di essere flessibili con le date. Sarebbe infatti opportuno controllare le tariffe relative a due-tre giorni prima e dopo la partenza. In questo modo ci potrebbe essere un taglio di prezzo dei ticket.

Anche monitorare i prezzi per partenze da aeroporti diversi da quelli nei quali si risiede potrebbe essere una soluzione. Recandosi in una città vicina, infatti, molte volte si risparmiano cifre considerevoli: ciò soprattutto per voli a medio-lungo raggio.

Come già indicato, poi, anche Assoutenti, invita a verificare le condizioni relative ai bagagli. Per alcune compagnie, infatti, per portare trolley a bordo si deve sostenere una spesa in aggiunta. Molte low cost, infatti, permettono di portare con sé solo una piccola borsetta. Si dovrà inoltre prestare attenzione alle polizze assicurative e agli altri servizi aggiuntivi come la possibilità di cambiare il volo senza pagare nulla o la scelta del posto. Tali servizi, infatti, solitamente si pagano e ciò fa lievitare il prezzo del biglietto.

Inoltre, secondo alcune ricerche di settore, per spendere di meno nell’acquisto di un biglietto si dovrebbe effettuare tale operazione alle 2 di notte. Così facendo si potrebbe risparmiare anche il 10% se si prenota con almeno due mesi di anticipo un volo nazionale o sei mesi uno internazionale. Infine, si potrebbe valutare l’opzione open jaw ovvero atterrare da una aeroporto e ripartire da un altro e scegliere il volo di ritorno con una compagnia diversa da quella con la quale si è prenotato quello di andata.

Riassumendo…

1. Il caro voli rischia di rovinare le vacanze estive degli italiani

2. Assoutenti ha fornito quindi una guida per risparmiare sui prezzi dei biglietti aerei

3. Tra i consigli c’è quello di prenotare con un largo anticipo il biglietto, e volare di lunedì o mercoledì perché la domenica e il fine settimana i prezzi sono più alti. Infine prenotare, se si può, alle 2 di notte.

4. Occhio anche alle regole sul bagaglio a mano, alla scelta del posto e agli altri oneri come l’assicurazione che potrebbero far lievitare i costi.

