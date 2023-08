Come risparmiare sui giochi per bambini che molto spesso hanno prezzi davvero esorbitanti

Chi non vorrebbe accontentare i propri bambini acquistando loro tanti giochi anche a prezzi folli? Un po’ tutti, forse, ma non ne vale assolutamente la pena. In primo luogo perché già dalla tenera età, i piccoli dovrebbero imparare a conoscere il valore del denaro e poi perché il rischio è che il gioco venga cestinato dopo poco perché preferito da un altro all’ultima moda.

Tutti dovrebbero capire che spendere cifre troppo alte per un prodotto che sappiamo bene si userà per breve tempo non è una scelta oculata. Inoltre è uno schiaffo alla miseria. Sappiamo bene, infatti, che con l’attuale crisi, sono sempre più le persone che soffrono per arrivare alla fine del mese.

Per loro risparmiare sui giochi dei bambini è una scelta obbligata da compiere. Con un po’ di fantasia e buona volontà, però, si potranno trovare delle ottime soluzioni per far contento ugualmente il bambino e allo stesso tempo pesare il meno possibile sul budget familiare.

La data è importante

Ecco allora qualche trucchetto.

Per risparmiare sui giochi per bambini, il primo consiglio è quello di non acquistare mai questi ultimi nel periodo delle festività come Natale e l’Epifania. Lo stratagemma è quello di confrontare i vari volantini di negozi vicini alla propria dimora oppure comparare le offerte online. In questo modo si potrà risparmiare anche il 50%.

Occhio anche ai coupon e ai buoni sconto che non sono solo una prerogativa dei prodotti alimentari. Ci sono infatti anche offerte di questo tipo sui giocattoli, come nel caso della Mattel, che ne mette a disposizione molti. Un modo semplice per trovare tali codici (in generale) è quello di affidarsi a siti web come l’Ansa che ha creato una pagina ad hoc dove si trovano quelli delle più importanti catene.

Gli altri suggerimenti

Molto spesso anche i grandi supermercati hanno un reparto adibito ai giochi per bambini con prezzi molto spesso più abbordabili. Come detto, i piccoli amano cambiare sempre gioco e, a meno che non si acquistino dei giochi di ruolo o da tavola, questi ultimi si potrebbero scambiare con quelli degli amichetti. O ancora regalarli o farseli regalare. In questo modo si aiuterebbe anche l’ambiente in quanto quell’articolo verrebbe riciclato e non cestinato, una volta che il bimbo sarà cresciuto.

E dulcis in fundo, perché non trascorrere un po’ di tempo con i bambini e realizzare insieme a loro un bel gioco? Basta poco per costruirne uno. Ad esempio, se si volessero creare delle candele, si dovranno acquistare dei panetti di cera colorata, delle formine, degli stoppini e liberare la propria creatività. Si potrà poi versare la cera colorata nei bicchieri, magari versandola a strati, in modo tale da creare una fiaccola di tanti colori. Usando gli stampini da cupcake o dei tagli biscotti, invece, si potranno creare delle candele ancora più originali come a stella o anche a cuore. Insomma, per risparmiare sui giochi per bambini, è l’ingegno quello che farà da padrone.

[email protected]