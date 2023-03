Risparmiare denaro e tempo con le strategie di investimento di Fineco

I nostri connazionali non riescono a guardare al futuro con ottimismo, lo dice una ricerca effettuata da Fineco in collaborazione con Research Dogma. Come fare per risparmiare denaro e tempo, proteggendo i nostri risparmi e investendo senza preoccupazioni? Vediamo quali sono i consigli del noto istituto di credito online.

Risparmiare denaro e tempo, come fare?

La ricerca effettuata ci dice che il 78% degli italiani è in ansia per i propri risparmi. Inquietanti le prospettive per il futuro, visto che solo il 9% del campione si dice ottimista. Viviamo un’epoca davvero particolare, segnata dalla pandemia che ha scosso il mondo. Dopo l’era del Covid le persone hanno riscoperto l’importanza del tempo, visto che i vari lockdown ci hanno costretti a stare a casa per molti giorni. In questo modo anche gli italiani si sono potuti dedicare di più alla propria persona, svincolati da alcuni impegni quotidiani. Allo stesso tempo, però, l’inflazione, non ultima quella che stiamo vivendo in questi mesi dopo la guerra in Ucraina, ha ridisegnato il nostro rapporto con il denaro.

Insomma, gli italiani hanno imparato ad essere più prudenti, ma allo stesso tempo si sono visti corsetti a togliere i propri soldi dai conti correnti per affrontare spese sempre maggiori. Come fare quindi a conciliare questi aspetti con nuovi investimenti? Il sondaggio operato da Fineco sembra aver dato importanti risultati. Lo studio è stato condotto su 1500 italiani di età compresa tra i 25 e i 65 anni. La preoccupazione regna sovrana. Cosa temono di più gli intervistati? Ecco cosa ha risposto il campione:

Inflazione 64%;

perdita del lavoro 51%;

tensioni geopolitiche 46%;

crisi energetica 39%;

nuove pandemie 16%.

Ad ogni modo, lo studio è completo a tutti gli effetti ,visto che rivela anche quali sono le priorità degli intervistati, i quali mettono comunque al primo posto non il benessere economico, ma altri fattori:

famiglia 63%;

salute 48%;

viaggi 44%.

Interessante questa ultima percentuale… per gli italiani viaggiare è quasi importante quanto stare bene in salute.

Come fare per investire in sicurezza?

Detto ciò, veniamo al nocciolo della questione, che poi è la meta a cui vuole giunger anche Fineco col suo sondaggio. In sintesi, gli italiani chiedono un tempo di maggiore qualità per raggiungere i propri obiettivi. E qui l’istituto di credito ha provato a sondare il terreno in merito alle idee di investimento. Cosa vogliono quindi gli italiani per sentirsi nuovamente sicuri e poter investire i propri risparmi? Il sondaggio ci svela percentuali interessanti, le quali ci danno la cifra di come fare per risparmiare denaro e tempo allo stesso momento:

pianificare e gestire i propri risparmi nel tempo senza preoccuparsi dell’andamento dei mercati 76%;

favorevoli ai PAC (piano accumulo capitale) 72%;

affidarsi a un consulente per investire e risparmiare tempo 64%;

azioni e fondi per investimenti di lungo periodo 58%.

Questi in sintesi i quattro punti salienti che il sondaggio ha individuato e che potrebbero sostanzialmente rispecchiare le migliori strategie per risparmiare denaro e tempo allo stesso tempo, investendo in modo sicuro e performante.