Come risparmiare denaro se si vive in coppia: ecco quali abitudini osservare

Esistono coppie e coppie, ma risparmiare denaro è sicuramente più difficile quando è soltanto uno dei due a lavorare. La donna in passato, a parte rare eccezioni, non lavorava e svolgeva l’attività di massaia all’interno delle mura domestiche. Tutta dedita al marito e ai figli, la sua vita era sicuramente opprimente. Quello della casalinga era ed è un lavoro molto faticoso, anche se di grande importanza. Il problema è che non è prevista alcuna forma di reddito. I tempi, comunque, sono cambiati: le donne perlopiù lavorano e sono molte le coppie in cui è l’uomo a non lavorare e a fare il “casalingo”.

Risparmiare denaro è diventata, quindi, la loro parola d’ordine in quanto con una sola entrata è davvero complicato arrivare alla fine del mese. Il problema è che si stanno indebolendo anche i redditi di una coppia dove entrambi lavorano. Le spese sono tante e onorarle tutte, comprese il mutuo, sta diventando difficile.

Se prima c’erano i genitori che potevano dare una mano, pagando qualche bolletta, adesso anche loro hanno grosse difficoltà. Le pensioni, infatti, sono sempre le stesse a fronte di rincari di tutti i tipi, dai prodotti alimentari alla benzina e il diesel.

Per una coppia, soprattutto alle prime armi, quindi, amministrare al meglio il proprio budget è importante. Ecco alcuni suggerimenti su come risparmiare.

Vivere in coppia: come risparmiare denaro

Per colpa del caro vita, dell’inflazione e delle bollette, sempre più coppie hanno problemi ad arrivare alla fine del mese. Le spese da sostenere, infatti, sono tante, come quella dell’affitto o del mutuo che può arrivare anche a 1000 euro o delle bollette sempre più salate. Ci sono poi le spese condominiali, quelle per i generi alimentari, quelle per gli eventuali animali e quelle mediche.

Bisogna poi mettere in conto quelle per i trasporti ma anche le accessorie e le impreviste, insomma la cifra da mettere da parte mensilmente è considerevole. Se poi si aggiungono le spese per i viaggi, per il pranzo fuori o per i divertimenti, l’ammontare sale ancora di più.

Per coprire tutte le spese e mettere qualcosa da parte, cosa deve fare allora una coppia?

Come gestire al meglio i soldi

Per risparmiare denaro, la prima cosa che deve fare una coppia è quella di stabilire con precisione quali sono le entrate di entrambi e stabilire un tetto massimo da non sforare. Se si riesce a fare questo, è possibile anche creare un fondo di emergenza da usare nel caso di spese impreviste. Ci si può affidare in questo caso a delle applicazioni di risparmio o a un foglio excel.

Un altro suggerimento per risparmiare denaro è quello di avere un conto cointestato in modo tale da condividerne le spese. Inoltre è importante, quando si fa la spesa, fare sempre una lista di quello che si deve acquistare. Così si eviteranno prodotti inutili. E ancora, per mettere da parte qualcosina, si dovranno anche limitare le uscite al ristorante o quelle per l’aperitivo con gli amici. Queste spese, infatti, incidono molto sul budget familiare. Infine se si ha la necessità di arredare la propria casa, si potranno scegliere anche mobili usati. Su molti siti online si trovano molte proposte con un buon rapporto qualità/prezzo.

Utilissime per risparmiare denaro sono le parole di Esiodo da tenere sempre ben fisse nella mente: “Se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il poco diventerà molto”.

