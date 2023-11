Risparmiare denaro con il legno sia a breve che a lungo termine: ecco come

“Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l’albero. Per fare l’albero ci vuole il seme. Per fare il seme ci vuole il frutto….” cantava Sergio Endrigo. Questo tessuto vegetale è quindi molto importante per tante ragioni ma non tutti sanno che con esso si può risparmiare denaro sia a lungo che a breve termine.

Il legno, come tutti immagineranno, è fondamentale per diversi aspetti: per secoli è stato utilizzato come materiale da costruzione per la sua leggerezza e per la facilità nella lavorazione.

È inoltre fonte di energia rinnovabile perché può essere bruciato per produrre calore ed energia elettrica. Usandolo, poi, si riduce la dipendenza dai combustibili fossili non rinnovabili e si mitiga l’impatto ambientale associato alla loro combustione ed estrazione.

Tale materiale può migliorare sicuramente la vita ma può diventare anche un grande spreco, innanzitutto di alberi e perfino un fattore di inquinamento.

Detto ciò, ecco come risparmiare denaro con il legno.

Le diverse opportunità

Tutti sapranno che si può risparmiare denaro quando si è in coppia seguendo delle regole ah hoc. Ma non tutti sanno, invece, che il legno è un alleato del risparmio. Tale materiale, infatti, offre diverse opportunità per risparmiare denaro. La prima è che si può utilizzare per il riscaldamento domestico. L’acquisto di una stufa a legna o di un camino, infatti, può abbattere i costi del riscaldamento tradizionale alimentato a gas. Ricordiamo, però, che in alcune regioni come la Lombardia ci sono dei divieti di accensione di stufe/camini a legna/biomassa obsoleti per l’alto tasso di inquinamento dell’aria. Le multe in tale luogo possono arrivare anche a 5000 euro. Sull’intero territorio, infatti, sono ammessi solo i modelli più recenti ovvero quelli con quattro o cinque stelle. Prima di utilizzare stufe o camini, quindi, sarebbe opportuno controllare le regolamentazioni locali sull’utilizzo di tali dispositivi.

Si può risparmiare denaro con il legno anche costruendo o restaurando dei mobili. Come si sa, il prezzo di questi ultimi alle volte può risultare molto alto. Utilizzando le proprie competenze di falegnameria (per chi le ha ovviamente) si potrà risparmiare davvero un bel po’ di denaro. Il vantaggio sarà anche quello di creare pezzi unici su misura per le proprie esigenze. In più, si potrà usare anche legno di recupero/riciclato per realizzare mobili cosicché non si pagherà quasi nulla o molto poco.

Risparmiare denaro con il legno sia a breve che a lungo termine: ecco come

Per risparmiare denaro con il legno, si potrà utilizzare quest’ultimo non solo come fonte di energia ma come materiale di costruzione. Inoltre per creare letti da giardino, recinzioni, pergolati e altre strutture utili per il giardinaggio. Usare pezzi di scarto o di recupero può infatti ridurre di molto i costi rispetto all’acquisto di materiali nuovi. Il punto di forza, poi, è che il legno è un materiale resistente e durevole per cui richiede meno manutenzione rispetto ad altri materiali da giardino.

Anche riciclare o riutilizzare il legno porterà a risparmi significativi. Ad esempio, i pezzi di scarto si potranno trasformare in mobili, in oggetti decorativi o si possono utilizzare per le riparazioni domestiche. In questo modo non si acquistano nuovi materiali.

Come per ogni cosa, delle competenze pratiche e un pizzico si creatività faranno la differenza sia dal punto di vista finanziario che ambientale.

Riassumendo…

1. Risparmiare denaro con il legno si può sia a breve che a lungo termine

2. È però importante adottare pratiche responsabili nella gestione delle risorse legnose

3. In questo modo si garantisce un impatto positivo sull’ambiente.

