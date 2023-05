Per risparmiare sulle bollette del gas dovresti saper leggere il contatore: la guida completa

Vuoi avere consapevolezza dei tuoi consumi e intervenire per ridurli? Vuoi risparmiare sulle bollette del gas? La risposta fondamentale a queste domande sta tutta nel saper leggere il contatore del gas. Viviamo tempi difficili: il cittadino non sa neppure se conviene o meno passare al mercato libero o tornare in regime di maggior tutela, dal momento che le informazioni sono sempre poco chiare. Come sappiamo, l’aggiornamento sulle tariffe del gas è oramai mensile e il mercato è particolarmente volatile con un sali e scendi di prezzi e tariffe dovuto alla guerra in Ucraina. Il miglior modo per capire quale sia l’offerta più conveniente è sicuramente quello di analizzare i propri consumi e sono molti gli utenti che non sono in grado di leggere il contatore e fornire l’autolettura.

Dopo aver analizzato in un altro articolo il contatore dell’acqua, in questo forniremo una guida semplice e diretta su come effettuare questa semplice operazione su quello del gas.

Leggere il contatore elettronico e risparmiare sulle bollette del gas

Come era già accaduto in precedenza per quello dell’energia elettrica, per i contatori del gas sta avvenendo il passaggio a una differente tipologia, il ‘contatore elettronico’. La sostituzione è iniziata nel lontano 2013 e molti di voi sicuramente avranno a che fare con questo nuovo dispositivo. La differenza fondamentale è soltanto una, la presenza appunto di un display elettronico.

I nuovi contatori sono chiamati anche ‘smart’ perché, a saperli utilizzare bene, permettono all’utente di avere maggiore chiarezza sui propri consumi. Presentano inoltre il sistema di telelettura: il distributore di energia potrà effettuare la lettura dei consumi di gas a distanza. Qualora non fosse avvenuta ancora la sostituzione, bisogna ricordare che è obbligatoria.

Quando arriva la lettera di sostituzione, infatti, non ci si può rifiutare e occorre rispettare l’appuntamento che viene fissato. L’operazione non richiede alcun costo aggiuntivo perché è completamente a carico dell’ente distributore.

Per effettuare correttamente la lettura sul contatore del gas elettronico, è necessario effettuare alcune semplici operazioni.

Come effettuare la lettura del contatore del gas elettronico

Convochiamo anche oggi il sig. Mario Rossi che ha deciso che, dati i tempi difficili, è opportuno diventare un cittadino consapevole. E così ha deciso di imparare come effettuare la lettura del contatore del gas elettronico e ha capito immediatamente che è davvero molto semplice e le operazioni da svolgere sono molto poche. Il sig. Mario Rossi ci tiene a sottolineare che avere consapevolezza dei propri consumi reali porta due vantaggi: il primo è che è sempre possibile comunicare le letture al distributore, operazione che conviene comunque effettuare nonostante la telelettura; il secondo è che si ha maggiore coscienza dei propri consumi e si possono effettuare prove ed esperimenti per risparmiare sulle bollette del gas.

Il sig. Mario Rossi spiega che sono semplicemente quattro le operazioni da effettuare.

1. Accendere il display che si trova sul contatore.

2. Premere i pulsanti così come viene indicato sul display fino a visualizzare il consumo in metri cubi (m3).

3. Prendere nota della cifra che appare sul display.

4. Comunicare la lettura al distributore e conservare l’appunto per fare raffronti settimana dopo settimana, mese dopo mese, cercando di cambiare abitudini di consumo e vedere le differenze.

Ricordiamo che non tutti i contatori del gas sono identici tra di loro, ma la procedura è solitamente molto simile e ricalca praticamente in ogni caso i semplici passaggi che abbiamo descritto.

