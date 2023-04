Vuoi risparmiare 1000 euro in un anno senza sforzo? Come hai fatto a non pensarci prima

È possibile risparmiare 1000 euro in un anno senza particolari sforzi? Il guadagno potrebbe anche essere maggiore se abiti nel centro di una grande città, e le ragioni sono evidenti.

Stiamo parlando di mezzi di trasporto alternativi, e una delle opzioni a disposizione degli italiani è sicuramente l’utilizzazione della bici elettrica. Si tratta di un mezzo di trasporto particolarmente indicato per spostarsi in città e raggiungere il proprio posto di lavoro.

Le ragioni della scelta della bicicletta elettrica e perché si può risparmiare tanto

Se scegli la bicicletta elettrica otterrai una serie di vantaggi molto importanti. Questo mezzo di trasporto alternativo è particolarmente indicato se utilizzato al posto dell’automobile, e il vantaggio per il portafoglio e per l’ambiente è notevole.

Si tratta di un mezzo di trasporto che è fondamentale per una questione di sostenibilità, non inquinano infatti e saranno indubbiamente una delle soluzioni del futuro. In più, permette di risparmiare notevolmente su molti aspetti.

Facciamo qualche calcolo per capire quanto si risparmia con una e-bike

Fondamentale è che il posto di lavoro non disti più di una decina di chilometri da casa, in questo caso infatti può sostituire tranquillamente l’automobile.

La prima voce di risparmio quando si utilizza una bicicletta elettrica è collegata ai costi per il carburante. La spesa mensile per la gestione di questo mezzo di trasporto è notevolmente inferiore rispetto a quella di un’automobile. Dipende chiaramente dalla distanza dal luogo di lavoro, ma si può calcolare facilmente che sostituire la propria auto con una e-bike permette di risparmiare circa 70-100 euro al mese soltanto per quanto concerne il carburante. Inoltre, se la bicicletta elettrica che acquistiamo non supera i limiti di potenza consentiti, non dovrai neanche omologarla e fare bollo e assicurazione, per cui si tratta di un ulteriore risparmio, che si aggiunge a quello sui costi del carburante.

Ma c’è un’altra voce di spesa notevole che potrai abbattere grazie alla e-bike. Si tratta dei costi collegati al parcheggio orario, e soprattutto quelli connessi al garage, qualora tu non abbia il posto auto all’interno del condominio. In una grande città, si parla anche di 200-300 euro al mese.

Una e-bike permette di risparmiare molto rispetto a un’automobile

Un’altra cosa sulla quale devi ragionare riguarda i costi per le riparazioni. I pezzi di ricambio di una bicicletta elettrica hanno un costo notevolmente inferiore rispetto a quelli di un’automobile, e la manutenzione in generale è decisamente più conveniente. Una domanda che forse ti starai ponendo è la seguente: se ho una famiglia, come posso sostituire l’automobile con una e-bike?

La risposta è semplice: molte famiglie hanno la necessità di un doppio mezzo di trasporto, il secondo potrebbe essere la bicicletta elettrica che così permetterebbe di evitare l’acquisto di una seconda auto familiare. Difficile dunque calcolare quanto potrebbe essere il risparmio complessivo dato dall’acquisto e utilizzazione di una e-bike, tutto dipende dal tuo stile di vita. Ma, qualora serva a sostituire un’automobile, il guadagno annuale sarà almeno di 1000 euro.

