Sole sabbia e risparmi: voli low cost Ryanair, Wizzair e Transavia, offerte clou e regole bagaglio a mano

Arrivano tante nuove offerte di voli low cost Ryanair, Wizzair e Transavia per l’estate 2023.

Si tratta di occasioni da cogliere al volo perché, come tutti avranno notato, le tariffe aeree sono aumentate vertiginosamente in Europa e non solo. I motivi sono sempre gli stessi: i carburanti più alti e i costi di manutenzione in ascesa per colpa della scarsità di alcune materie prime. A questi si aggiunge, poi, la carenza di personale che ha costretto le compagnie aeree a ridurre i voli con la conseguenza che l’offerta è calata a fronte di una domanda maggiore e i costi sono saliti. Quali sono allora le offerte del momento da cogliere al volo?

Transavia

Non tutti conoscono Transavia, si tratta di una compagnia di voli a basso costo dei Paesi Bassi tra le più accessibili d’Europa. Propone molti voli low cost anche per l’estate 2023 a basso prezzo ma di qualità.

Sulla pagina ufficiale del vettore, si legge che per Amsterdam Schipol si potrà volare da Bari (sola andata) a partire da 59 euro, da Catania a partire da 54 euro, da Napoli a partire da 39 euro e da Verona/Pisa a partire da 39 euro.

Si potrà poi arrivare a Nantes da Fiumicino a partire da 39 euro e da Catania a partire da 35 euro. Inoltre a Parigi da Napoli e Venezia a partire a 30 euro.

Per quanto riguarda le regole sul bagaglio a mano con la Transavia si potrà portare al massimo uno zaino o un trolley (ad esempio) di 10 chili (limite) delle dimensioni di 55x35x25 centimetri. In più un accessorio di 40x30x20 centimetri come ad esempio una piccola borsetta che andrà riposta sotto il sedile davanti al proprio.

Wizzair

Il vettore Wizzair propone invece voli low cost a partire da 24,99 euro per godere del sole, della sabbia e del risparmio. Ecco un esempio: si potrà volare da Milano Bergamo a Tirana a partire dalla cifra indicata il 17, il 18, il 19, il 20, il 21, il 22, il 23, il 24, il 25, il 26, il 27, il 28, il 29, il 30 e il 31. Il ritorno conveniente, sempre a 24,99 euro, ci sarà dal 12 al 30 settembre (tutti i giorni tranne domenica 24 settembre).

Anche da Roma Fiumicino ci saranno ottime offerte come quelle per Barcellona, sempre a partire da 24,99 euro ma solo il 6, il 7, l’8, il 13, il 14, il 18, il 19, il 20, il 21, il 23, il 24, il 25, il 26, il 27, il 28, il 29 e il 30 settembre. Per il ritorno allo stesso prezzo si potrà partire il 12, il 13, il 14, il 16, il 17, il 18, il 19, il 20, il 21, il 22, il 24, il 25, il 26, il 27, il 28, il 29 e il 30.

L’unico bagaglio a mano compreso nel biglietto più economico con Wizzair è quello di massimo 10 chili delle misure di 40x30x20 centimetri. Se si vuole portare un trolley di massimo 10 chili delle dimensioni di 55x40x23 centimetri si dovrà acquistare la Wizz Priority.

Non solo offerte di voli low cost Wizzair e Transavia ma anche di Ryanair. Con quest’ultima si potrà volare da Napoli verso Malta il 26 e il 30 agosto a partire da 23 euro o verso Minorca il 26 agosto a partire da 20 euro. E ancora, a partire da 21 euro da Roma Ciampino verso Salonicco a partire da 21 euro o il 25 agosto a partire da 22 euro verso Tangeri.

Ovviamente queste tariffe sono quelle Value, le più economiche che permettono di portare a bordo 1 sola piccola borsa personale che dovrà essere riposta sotto al sedile di fronte al proprio delle misure di 40x20x25 centimetri. Per portarne un’altra più grande di massimo 10 chili e delle dimensioni di 55x40x20 centimetri si dovrà acquistare la Priority&2 bagagli a mano.

