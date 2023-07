La ricetta contro l’inflazione sono i conti deposito? Ecco 4 offerte a confronto

I conti deposito rappresentano in parte una ricetta contro l’inflazione grazie ai tassi di interesse che sono cresciuti molto negli ultimi tempi. Tali strumenti sono sempre più apprezzati perché ritenuti sicuri ed efficaci. Sono infatti garantiti dal Fidt fino a 100 mila euro a depositante.

Essi non offrono rendimenti eccezionali ma almeno, come detto, proteggono in parte il proprio patrimonio dall’inflazione. Quali prodotti scegliere allora, quali offrono i rendimenti più alti?

Ricordiamo che gli interessi mostrati e pubblicizzati dalle banche sono sempre lordi. Ciò che si riceve è sempre al netto della tassazione al 26% per coloro che sono fiscalmente residenti in Italia.

I migliori prodotti

I conti deposito proteggono, come detto, solo in parte il proprio denaro dall’inflazione. Tra i prodotti che offrono rendimenti più alti ci sono sicuramente i depositi Smart Bank vincolati per 5 anni. Essi permettono di ottenere tassi di interesse fissi lordi incrementali del 4% il primo anno, del 4,5% il secondo anno, del 5% il terzo anno, del 5,5% il quarto anno e del 6% il quinto anno.

Il giorno entro il quale si potrà bonificare la somma per accedere all’offerta sarà il 2 agosto mentre la data di emissione sarà il 4 del medesimo mese. In tale giorno, ogni anno, la banca pagherà poi gli interessi e deciderà se mantenere il prodotto o ripagare il cliente dei rendimenti maturati più del capitale investito. Infine l’imposta di bollo sarà a carico di Smart Bank.

C’è poi il conto deposito X Risparmio vincolato di banca Aidexa grazie al quale si potranno ottenere tassi fino al 5%. Più nel dettaglio, il rendimento annuo lordo sarà del 3% dopo tre mesi e sei mesi, del 4,5% dopo dodici, diciotto e ventiquattro mesi e infine del 5% dopo trentasei mesi.

Per sottoscriverlo non sarà necessario aprire un conto corrente e il tutto si potrà eseguire online in pochi minuti.

Sicuramente tra i migliori conti deposito del momento ci sono quelli di Smart Bank che offrono tassi di interesse lordo fino al 6% e quelli di banca Aidexa fino al 5%. Anche Cherry Bank, però, offre quest’ultimo tasso lordo ma la funzionalità è riservata solo ai correntisti del conto corrente online. Per avere rendimenti maggiori si dovrà scegliere ovviamente quello vincolato che offrirà il 4% lordo dopo 6 mesi, il 4,75% dopo 12, 18 e 24 mesi e il 4,80% dopo 36 e 48 mesi. Infine il 5% dopo 60 mesi. La possibilità di svincolo per questo conto non è prevista, l’importo massimo sarà di 3.000.000 euro e la liquidazione degli interessi trimestrale. Non ci saranno ovviamente costi per l’apertura e la chiusura.

Chiudiamo con il conto deposito di Illimity Bank. Si tratta di una scelta sicura per far crescere il proprio denaro fino al 4,75% per i clienti Premium. Ecco i tassi lordi per i depositi vincolati: 1,50% dopo 6, mesi, 4,50% dopo 12-18-24-36 e 48 mesi e 4,75% dopo 60 mesi.

Queste sono solo alcune delle promozioni più invitanti proposte dalle banche. Il suggerimento è quello di monitorare costantemente le offerte in quanto variano con frequenza.

