Le regole da seguire per risparmiare denaro ogni giorno – i consigli degli esperti di economia e finanza

Non lo sappiamo, ma con semplici regole è possibile davvero risparmiare molto giorno per giorno, in maniera tale da evitare spese inutili e mettere da parte un po’ di soldi per un viaggetto o per spese più impegnative e importanti.

Secondo uno studio della Bank of America, circa il 73% dei millenials (coloro che hanno tra i 23 e i 37 anni) è convinto che la propria generazione spende troppo in beni superflui, mentre il 35% è convinto di non riuscire a risparmiare quanto potrebbe; il 17% è convinto, infine, di spendere oltre il giusto.

Partendo da questa riflessione, ecco quali sono i consigli degli esperti di finanza.

Mettere da parte quotidianamente piccole somme di denaro

Il primo consiglio è quello di risparmiare una piccola quantità di denaro quotidianamente, la quale, seppur ridotta, moltiplicata per ogni singolo giorno può significare davvero tanto. Ad esempio, basta portarsi un panino da casa e prendere un caffè in meno al giorno e gli euro risparmiati quotidianamente possono essere già parecchi: moltiplicate la cifra per ogni singolo giorno, e la somma sarà davvero notevole.

Regola delle 48 ore

Si tratta della regola fondamentale soprattutto per quanto riguarda gli acquisti online: la velocità con cui è possibile concludere la compera porta molti utenti ad acquistare prodotti di scarsa utilità, il tutto è dovuto più al desiderio del momento che non al bisogno. Ebbene, il consiglio degli esperti è quello di attendere 48 ore prima di effettuare un acquisto, in maniera tale da comprendere se si tratti davvero di qualcosa di irrinunciabile.

Cancellazione dei codici di carte bancarie memorizzate sui siti di e-commerce

Sempre per quanto concerne lo shopping online, una regola aurea per risparmiare denaro dovrebbe essere quella di cancellare i dati memorizzati della propria carta bancaria dai siti sui quali siamo soliti effettuare acquisti: secondo gli esperti di finanza ed economia, anche soltanto il tempo che si perde nell’inserimento dei dati, permette di riflettere maggiormente sull’opportunità dell’acquisto.

La regola dei 5 euro

Lo shopping online è particolarmente compulsivo, per cui questa regola può aiutare a risparmiare e a non spendere denaro inutilmente.

Si tratta di una sorta di gioco: ogni volta che vi viene data come resto una banconota da 5 euro, mettetela da parte ad esempio in un barattolo. Lo stupore vi prenderà quando, dopo 6 mesi, scoprirete quanti soldi sarete risusciti a mettere da parte.

Usare i mezzi pubblici o camminare

L’automobile è sicuramente molto comoda, ma se il posto di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici o addirittura a piedi, utilizzare queste ‘modalità’ di trasporto permette un risparmio davvero notevole – i vantaggi possono essere notevoli sia per il portafoglio che per la salute.

Studiare l’estratto conto

Occorre passare in rassegna l’estratto conto della carta di credito e in generale di tutte le spese che siamo soliti effettuare. Prendete un pezzo di carta o un foglio di calcolo al computer e appuntate tutte le spese degli ultimi 6 mesi: a questo punto, avrete un’idea chiara di quelle superflue e inutili e soprattutto da evitare.

Le spese di spedizione: perché non dividerle con amici e parenti?

Un’altra regola fondamentale riguarda le spese di spedizione per lo shopping online: accordatevi con amici e parenti, perché, se si supera una certa cifra, le spese possono divenire gratuite, o comunque, qualora non sia così, comunque saranno divise tra più persone. Il risparmio, anche se non può sembrare, può divenire notevole soprattutto se siamo abituati a effettuare molti acquisti dai siti di e-commerce.

Staccare la spina degli elettrodomestici

Gli elettrodomestici, anche quando sono ‘spenti’ o in ‘stand-by’, continuano a consumare energia: indubbiamente non è molta, ma se li spegnete e moltiplicate quanto si va a risparmiare denaro quotidianamente, allora la cifra alla fine dell’anno può diventare consistente.

