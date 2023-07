Regole bagaglio a mano Ryanair, EasyJet, Ita, Wizzair, Volotea, Vueling, Transavia estate 2023

Carenza di personale e flotte, inflazione, situazione geopolitica non idilliaca: ecco quali sono alcuni dei motivi per i quali abbiamo assistito e stiamo assistendo alla crescita vertiginosa dei prezzi dei biglietti aerei. C’è quindi, da parte di tutti, la corsa per accaparrarsi le offerte migliori, quelle più economiche che restano attive solo per pochi giorni. Attenzione, però, alle regole sul bagaglio a mano.

Le tariffe a prezzi stracciati sono si invitanti ma spesso nascondono delle insidie. Le promozioni a basso costo, infatti, permettono di portare a bordo un solo bagaglio. Non si tratta di uno zaino come si poteva fare fino a qualche anno fa ma di un piccolo borsello. La conseguenza è che per portare un secondo bagaglio si deve pagare di più e scegliere quindi una tariffa più costosa. Se ciò non si fa e lo zaino si porta lo stesso, laddove non è previsto, allora si va incontro a un sovraprezzo (che può arrivare fino a 50 euro) che va pagato.

Per evitare di rovinare le vacanze, in quest’articolo vi forniremo tutte le indicazioni sulle regole del bagaglio a mano per Ryanair, EasyJet, Ita Airways, Wizzair, Volotea, Vueling, Transavia.

Cosa si potrà portare a bordo degli aerei?

Sono stringenti le regole sul bagaglio a mano: sarà infatti possibile portare a bordo degli aerei solo una piccola borsa e in alcuni casi come con Transavia anche un altro bagaglio. Partiamo da quest’ultima compagnia aerea. A bordo degli aerei di quest’ultima, sarà possibile portare solo uno zaino/trolley delle misure di 56x35x25 centimetri di massimo 10 chili. Inoltre si potrà anche portare con sé un piccolo accessorio di 40x30x20 centimetri come una piccola borsetta.

Con Wizzair e Ryanair la situazione invece cambia. Con la prima, il biglietto più economico darà la possibilità di portare a bordo degli aerei solo un piccolo bagaglio delle dimensioni di 40x30x20 centimetri di massimo 10 chili. Bisognerà acquistare la tariffa Wizz Priority per portane un altro (sempre di massimo 10 chili) delle dimensioni di 55x40x23 centimetri.

Anche la Ryanair adotta la medesima politica. Chi acquista la tariffa Vlue (la più economica) può portare con sé solo una piccola borsa di 40x20x25 centimetri. Per portarne un’altra più grande, di massimo 10 chili, e delle dimensioni di 55x40x20 centimetri sarà necessario acquistare la “Priority&2bagagli a mano”.

Per l’estate 2023, occhio alle regole sul bagaglio a mano. Come detto con Transavia si potrà portare a bordo 1 piccolo accessorio più una borsa mentre con Ryanair e Wizzair soltanto una piccola borsetta da riporre sotto il sedile di fronte al proprio.

Passiamo alle regole di EasyJet: tutti i clienti potranno portare 1 solo bagaglio a mano gratis. Esso dovrà misurare 45x36x20 centimetri con maniglie e ruote comprese e pesare massimo 15 chili. Se si vuole portare a bordo un bagaglio più grande lo si dovrà aggiungere, esso sarà di 56x45x25 centimetri comprese le ruote e le maniglie.

Così come con Transavia, anche con Ita Airways si potranno portare due bagagli a mano. Il primo dovrà essere di massimo 8 chili e delle dimensioni di 55x35x25 centimetri. In aggiunta, si potrà portare anche un accessorio a scelta tra uno zainetto, una borsetta o un Pc portatile delle misure di 45x36x20 centimetri.

Volotea permetterà di portare a bordo gratis solo un piccolo bagaglio di 40x30x20 centimetri. Per portarne un altro insieme a questo delle dimensioni di 55x40x20 centimetri, si dovrà scegliere il biglietto con imbarco prioritario. Infine con Vueling, tutti i clienti potranno portare gratis un piccolo bagaglio di 40x20x30 centimetri.

Il secondo di massimo 10 chili e delle misure di 55x40x20 centimetri sarà incluso per i clienti che viaggiano con la tariffa TimeFlex, per quelli Premium, per chi ha richiesta assistenza in aeroporto per necessità speciali e per chi viaggia un bambino piccolo.

1. I prezzi dei biglietti aerei sono saliti alle stelle, si cercano quindi le migliori offerte proposte

2. Occhio alle regole sul bagaglio a mano

3. Solo con Ita Airways e Transavia si potranno portare due bagagli (uno sarà il piccolo accessorio)

4. Con Ryanair, Wizzair, Volotea, Vueling e EasyJet sarà possibile portare a bordo solo un piccolo bagaglio (accessorio).

