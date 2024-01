Quanto si guadagna investendo 3500 euro nelle offerte su libretto postale?

Il libretto postale è da decenni un punto di riferimento per gli italiani. Rappresenta, infatti, un’opzione di risparmio e investimento amata per la sua affidabilità. Ma qual è il motivo principale per il quale tale prodotto è così importante nella cultura finanziaria italiana? E quali sono le offerte Supersmart del momento grazie alle quali si ricevono tassi di interesse più elevati? E infine, qualora si volessero investire 3500 euro nelle nuove offerte su libretto postale, quanto si guadagnerebbe?

Un pilastro della cultura finanziaria italiana

Come tutti sapranno, il libretto postale ha radici profonde nella cultura finanziaria del Paese.

Un passo avanti nell’investimento

Introdotto nel 1875, è da sempre considerato un modo sicuro e accessibile per gli italiani di risparmiare e investire. Il motivo della sua popolarità è la fiducia che ispira. Funge, infatti, dalla sua nascita, da custode dei risparmi delle famiglie italiane. L’accessibilità e la sicurezza offerte, poi, hanno contribuito a renderlo uno degli strumenti finanziari preferiti per generazioni di italiani.

Le offerte Supersmart sono un’innovativa evoluzione delle opportunità offerte dal libretto postale. Disponibili in diverse varianti, come la Supersmart Premium 540 giorni, la Supersmart 360 giorni e la Supersmart Pensione, queste offerte permettono ai titolari del Libretto Smart di ottenere tassi di interesse più elevati a scadenza sulle somme accantonate. La Supersmart Premium, riservata a chi apporta nuova liquidità, offre ad esempio un tasso annuo lordo del 4,00% per 540 giorni. La Supersmart 360 giorni e la Supersmart Pensione, invece, offrono rispettivamente tassi del 2,50% e 3,50% per periodi di durata specifica.

Come attivare le offerte Supersmart

Attivare le offerte Supersmart mediante libretto postale è un processo semplice e accessibile. Per la Supersmart Premium 540 giorni, i titolari del Libretto Smart possono attivarla dal 15 novembre 2023 al 10 gennaio 2024, godendo di un tasso del 4,00% annuo lordo sulla Nuova Liquidità accantonata. Per la Supersmart 360 giorni, l’attivazione può avvenire online o tramite l’ufficio postale, offrendo un tasso del 2,50% annuo lordo.

Quanto si guadagna investendo 3500 euro nelle offerte su libretto postale?

Coloro che presentano richieste di accredito pensionistico possono beneficiare della Supersmartattivabile dal 15 novembre 2023, con un tasso delannuo lordo.

Alla domanda: perché è il momento giusto per investire nelle offerte di Poste Italiane su libretto di risparmio, rispondiamo perché i tassi di interessi sono più elevati rispetto al passato. Ebbene, investendo 3500 euro quanto si guadagnerebbe secondo il simulatore di Poste Italiane che è quello che l’azienda utilizza per il calcolo? Con l’offerta 360 giorni (tasso 2,50%) si otterrebbero interessi netti di 63,69 euro. Con quella di 540 giorni (tasso 4%) 152,99 euro di interessi e con l’offerta per pensionati (tassi lordo 3,50%) 90,15 euro di interessi netti. Ovviamente questi ultimi vengono corrisposti se l’accantonamento viene portato alla scadenza. Essi sono calcolati applicando la ritenuta fiscale vigente e sono al lordo dell’imposta di bollo.

In conclusione…

1. Il libretto postale rimane un pilastro essenziale della cultura finanziaria italiana. Offre, infatti, sicurezza e accessibilità

2. Le Offerte Supersmart rappresentano un passo avanti offrendo ai titolari del libretto Smart la possibilità di ottenere rendimenti più elevati sulle loro somme accantonate

3. L’accessibilità e la varietà delle offerte rendono questo approccio unico e vantaggioso per gli investitori. Offre, infatti, opportunità di crescita finanziaria in linea con le esigenze individuali

4. In un periodo in cui la sicurezza finanziaria è fondamentale, il libretto postale e le sue offerte Supersmart continuano a essere risorse affidabili per le famiglie italiane.