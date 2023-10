Perché è il momento giusto per investire nelle offerte di Poste Italiane su libretto di risparmio?

Sembrerebbe questo il momento giusto per investire nelle offerte lanciate da Poste Italiane sul libretto di risparmio. Grazie a esse, infatti, si percepisce un tasso di interesse che è stellare se si considera quello base che è dello 0,01%. Potrebbe essere una scelta saggia perché il libretto postale è da sempre apprezzato per diversi motivi. Il primo è che viene generalmente considerato uno strumento sicuro per conservare i risparmi. È, infatti, garantito dallo Stato e questo dà tranquillità agli investitori. Inoltre l’apertura spesso è semplice e accessibile: non richiede, infatti, la comprensione di complessi prodotti finanziari e proprio per questo è ancora più amato.

In più, i fondi depositati su di esso sono facilmente accessibili per cui le persone possono ritirare i propri risparmi quando ne hanno bisogno. Ricordiamo però che leSupersmart durano un determinato periodo nel quale il denaro resta bloccato. Si può svincolare quando si vuole ma si perdono però gli interessi proposti.

È necessario un libretto Smart

Per aderire alle offerte lanciate da Poste Italiane sul libretto di risparmio è necessario possedere un libretto Smart che è la combinazione di tre elementi fondamentali. Parliamo del libretto ordinario, della carta libretto e e del servizio di risparmio postale. Questo strumento si può aprire direttamente presso l’ufficio postale, sul sito ufficiale di Poste Italiane o in app BancoPosta. Si tratta più esattamente di un deposito nominativo che può essere emesso, a scelta del cliente, in forma cartacea o dematerializzata. La prima è rappresentata da un documento fisico mentre la seconda da una registrazione contabile. Ora è possibile anche sostituire il cartaceo con il dematerializzato quando si vuole purché si restituisca il documento cartaceo. Tale libretto può essere intestato a più persone fisiche ma mai in numero superiore alle quattro unità. Inoltre, nel caso di contestazione, non è consentita l’esclusione di ciascun intestatario della facoltà di operare in forma disgiunta dagli altri.

Perché è il momento giusto per investire nelle offerte di Poste Italiane su libretto di risparmio?

Purtroppo la nota dolente di questa forma di risparmio/investimento è il tasso annuo lordo uguale allo 0,001% annuo lordo.

Le due offerte su libretto di risparmio sono la Supersmart 366 giorni e la 360 giorni. La prima è dedicata solo a chi apporta nuova liquidità. Quest’ultima è costituta dalle somme versate dal 14 settembre 2023 al 6 novembre sul libretto Smart e non solo. Anche su altri libretti di risparmio postale e/o conti correnti postali con la stessa intestazione del libretto Smart. Tale operazione, però, può avvenire solo mediante alcune precise modalità come il bonifico bancario, gli assegni bancari e circolari o l’accredito di stipendi e pensioni. Poste Italiane precisa inoltre che nel caso si versi nuova liquidità su tali strumenti, essi dovranno avere ovviamente la stessa intestazione del libretto Smart. In più, il denaro potrà essere trasferito al libretto mediante girofondo.

Ma veniamo ai tassi di interesse: la 366 giorni che dura tale arco temporale, offrirà un tasso annuo lordo alla scadenza del 3,50%. L’altra ovvero la 360 giorni offrirà un tasso di interesse annuo lordo a scadenza del 2,50%.

Riassumendo…

1. È questo il mondo giusto per investire nelle offerte lanciate da Poste Italiane sul libretto di risparmio

2. Si guadagna, infatti, di più rispetto al tasso base dello 0,001%

3. Con la Supersmart 366 giorni si ottiene un rendimento del 3,50% mentre con la 360 giorni del 2,50%.

[email protected]