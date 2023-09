I buoni fruttiferi postali sono un tipo di investimento a basso rischio offerto da Poste Italiane. Sono molti i risparmiatori che decidono di accantonare il loro denaro in tali prodotti. Il motivo è che sono considerati tra gli investimenti più sicuri perché garantiti dallo Stato Italiano. Tale garanzia attrae molti investitori che vogliono proteggere il loro capitale senza dover affrontare dei rischi significativi legati al mercato azionario e ad altri investimenti più volatili. In ogni caso, la scelta tra bfp e altre forme di investimento dipende ovviamente dalle esigenze finanziarie di ognuno e dal suo livello di tolleranza al rischio. Nel caso si volessero investire 15 mila euro in titoli a breve-medio termine quanto si guadagnerebbe?

Sulla pagina ufficiale di Poste Italiane c’è un calcolatore con il quale si potrà scoprire quanto vale o varranno i propri buoni fruttiferi postali. In quest’ultimo caso si dovrà inserire il valore 15 mila euro e come arco temporale a “breve-medio termine”.

Comparirà una schermata con 4 titoli inerenti alla durata richiesta. Il bello è che se ne potranno selezionare due alla volta per confrontarli.

Ebbene, tra i buoni c’è quello 3×2 che dura al massimo 6 anni e offre un tasso di rendimento annuo lordo dell’1,25% al termine del terzo anno e del 2,75% alla fine del sesto anno. Gli interessi di questo prodotto vengono riconosciuti a partire dal compimento del primo triennio dalla sottoscrizione. Il valore netto alla scadenza è di 17320,09 euro. Quest’ultimo dato, comunica Poste, corrisponde alla somma dell’importo inserito e degli interessi previsti al netto della ritenuta fiscale sugli interessi. Non è considerata, invece, in nessuno dei calcoli operati dal calcolatore l’imposta di bollo che si calcola in base alla normativa vigente.

Quanto rendono 15 mila euro nei buoni fruttiferi postali a breve-medio termine?

Dalla schermata presente sul sito di Poste Italiane compaiono anche i buoni fruttiferi postali 4 anni risparmio semplice tra quelli a breve-medio termine. Si tratta di titoli che durano 4 anni e che offrono un rendimento annuo lordo standard a scadenza dell’1,50% e del 2,50% (rendimento premiale se si raggiungono minimo 24 sottoscrizioni periodiche nel piano). In questo caso il valore di rimborso netto a scadenza, ma solo per il raggiungimento delle 24 sottoscrizioni è di 16362,54 euro.

C’è poi il bfp Soluzione Eredità che dura 4 anni, offre un tasso del 3% (lordo) ed è dedicato a chi ha un procedimento successorio concluso presso Poste Italiane. Il valore di rimborso lordo a scadenza è di 16.647,30 euro come si evince dal calcolatore.

Infine compare il buono 3 Anni Plus che dura tre anni e gli interessi sono riconosciuti solo alla scadenza (2% annuo lordo). Di questo titolo si apprende che il valore netto alla scadenza è di 15803,35 euro.

