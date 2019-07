Quanto costa usare Paypal: le tariffe

Paypal è il servizio gratuito per pagare in euro e con tariffe davvero convenienti. Quando si fa un acquisto con una valuta diversa, infatti, l’azienda applica una super tariffa per la conversione che si potrà controllare prima di effettuare il pagamento. Detto ciò, ecco quanto costa usare Paypal.

Payapal quanto costa usare il servizio

Per aprire un conto Paypal o per scaricare l’applicazione per dispositivi mobili non si dovrà pagare nulla.

Sarà anche gratuito l’invio del denaro qualora si facciano trasferimenti in euro nel nostro paese e all’interno della Spazio Economico Europeo. Per ogni pagamento ricevuto, invece, non è previsto un pagamento se la moneta è l’euro e se il passaggio di denaro avviene tra parenti ed amici. Questo ovviamente per i pagamenti personali.

E’ prevista, però, una tariffa per le transazioni personali internazionali che dipende dal paese in cui è registrato il conto Paypal del destinatario. Essa sarà in base all’importo inviato. Quella standard, comunque, sarà di 1,99 euro per gli Stati Uniti d’America, l’Europa del Nord, l’Europa I e l’Europa II mentre per il resto del mondo sarà di 3,99 euro.

I vari paesi ed il trasferimento di denaro

I paesi facenti parte nell’Europa del Nord sono la Danimarca, la Finlandia con le Aland, la Groenlandia, l’Islanda, le Isole Faroe, la Norvegia e la Svezia. Per Europa I si intendono i seguenti paesi l’Austria, il Belgio, Cipro, Città del Vaticano, l’Estonia, la Francia con Guyana Francese, la Germania, Gibilterra, la Grecia, Guadalupa, l’Irlanda e l’Italia. E ancora il Lussemburgo, Malta, la Martinica, Mayotte, Monaco, il Montenegro, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito con isole del Canale e la Man, Riunione, San Marino, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna.

Per Europa II si intendono invece i seguenti paesi l’ Albania, l’Andorra, la Bielorussia, la Bosnia ed Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, la Georgia, il Kosovo,la Lettonia, il Liechtenstein e la Lituania. E ancora la Macedonia, la Moldavia, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Romania, la Russia, la Serbia, la Svizzera, l’Ungheria e l’ Ucraina.

Per il Resto del mondo si intendono invece i paesi che non sono stati comunicati nell’elenco.

Trasferire denaro dal conto Paypal al conto bancario o alla carta prepagata Paypal sarà gratuito. I trasferimenti su altre carte, invece, avranno un costo. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web di Paypal.

