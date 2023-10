Quanto costa un bonifico istantaneo, lo sapevate che nell’87% dei casi si paga una commissione extra?

Il bonifico istantaneo è sempre più diffuso nel nostro paese, perché? Sicuramente per la velocità: a differenza di quello tradizionale con il quale potrebbero volerci giorni per l’elaborazione, questo permette il trasferimento immediato dei fondi tra conti bancari.

Tale rapidità è particolarmente apprezzata in situazioni in cui è necessario trasferire denaro in modo urgente. Con l’aumento delle transazioni internazionali e degli scambi commerciali su scala globale, la velocità, infatti, è diventata un vantaggio significativo.

Ma quanto costa un bonifico istantaneo, sapevate che nell’87% dei casi si paga una commissione extra? Ecco cosa ha rilevato un’indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it.

Il ruolo dell’Unione Europea

La Ue sta cercando di incrementare la diffusione del bonifico istantaneo eliminando le differenze nelle commissioni rispetto al tradizionale.

Dall’analisi di ConfrontaConti.it emerge, però, che l’87% delle banche attive sul nostro territorio prevede un costo in aggiunta per eseguirne uno rispetto all’ordinario.

Intanto, lo scorso mese dall’Europa è arrivata un’importante indicazione che potrebbe cambiare (nel corso dei prossimi anni) il mercato bancario. Parliamo dei bonifici istantanei nell’area Sepa senza costi aggiuntivi rispetto ai bonifici normali. Le banche, quindi, non dovrebbero far pagare di più i clienti che adottano tale metodo di pagamento.

Dalla rilevazione di ConfrontaConti.it emerge, però, che una commissione aggiuntiva c’è rispetto al bonifico tradizionale ed essa è stata riscontrata nell’87% degli istituti confrontati. Varia, però, da banca a banca: c’è ad esempio quella che ne applica una fissa, un’altra in in percentuale all’importo dell’operazione e infine quella che la fa pagare se non si supera una determinata cifra.

Il pagamento mediante bonifico istantaneo, comunque, nonostante tutto, è sempre più apprezzato perché semplice da eseguire. Basta avere, infatti, un conto corrente oppure una carta dotata di Iban.

A chi si chiede qual è il costo di un bonifico istantaneo, arriva da ConfrontaConti.it .

Le ultime rilevazioni di settembre scorso hanno infatti confermato una commissione media di 0,37 euro (mediante home banking). In filiale, invece, si paga decisamente di più: in media fino a 4,73 euro con un picco che può arrivare anche a 5,65 euro per le banche tradizionali con una rete di filiali diffusa sul territorio.

Il comparatore tra i più utilizzati in Italia, ha sottolineato che dei 30 istituti principali analizzati, circa l’87% fa pagare una commissione per il bonifico istantaneo. Il costo dell’operazione è di 1,85 euro a cui si somma anche quello della commissione dell’ordinario se la banca la applica.

Ci sono comunque differenze di prezzo tra gli istituti tradizionali e quelli online: i primi prevedono, infatti, una commissione uguale a circa 2,08 euro per i bonifici istantanei mentre per gli altri di circa 1,65 euro (almeno quelli che la chiedono).

Dalla rilevazione, infine, emerge che c’è anche un 13% di banche che include il bonifico istantaneo tra gli strumenti di pagamento gratuiti ai quali i clienti possono accedere. Sono però considerati i soli conti entry level e non quelli premium che costano di più.

