Alzi la mano chi non ha provato almeno una volta i bonifici istantanei. Sono veloci e arrivano subito a chi dobbiamo inviare denaro. Ora, la Ue ha in mente un progetto di riforma dei pagamenti digitali. L’intenzione è dare vita a delle regole per rendere i bonifici istantanei un’operazione standard per trasferire il denaro all’interno dell’area Sepa ossia la “single euro payments area”.

Ad oggi, il bonifico istantaneo rimane sicuramente un metodo di pagamento molto comodo, perché il trasferimento di denaro avviene subito. Il problema è che costano e quindi non è un mezzo molto usato.

Come funziona il bonifico istantaneo

Con questo metodo di pagamento, infatti, il denaro viene trasferito in pochi secondi e si può fare 24 ore su 24. Come per i bonifici standard è necessario conoscere i dati del destinatario, quindi Iban e codice bic/swift della banca. Con i bonifici bancari istantanei si possono trasferire importi fino a 15mila euro, innalzati a 100mila dal 2019.

Ogni banca può fissare dei limiti diversi. Come dicevamo, il problema sono i costi, a volte molto alti. Per questo in pochi ancora sfruttano questo metodo. La Ue, però, con questa nuova riforma, vuole cambiare le carte in tavola e rendere i bonifici istantanei all’interno dell’area Sepa senza costi aggiuntivi rispetto ai bonifici normali. Le banche, insomma, dovranno dare la possibilità di sfruttare ilsenza far pagare in più.

La situazione ad oggi è molto diversa e fare un bonifico istantaneo può arrivare a costare anche 25 euro. Ecco perché i cittadini non li trovano convenienti, soprattutto per operazioni di piccoli importi. Il voto favorevole del Parlamento europeo alla riforma dei pagamenti nell’area Sepa ora cambierebbe tutto.

Bonifici istantanei: rivoluzione in arrivo per i pagamenti con la riforma Ue

La Ue, in particolare, spinge affinché tutte le banche offrano il servizio senza maggiori costi e affinché sia possibile ricevere pagamenti anche provenienti da conti correnti con valute diverse dall’euro.

Ovviamente, le banche dovranno rendere operative delle misure affinché sia possibile far diventare effettiva e sicura l’adozione su larga scala dei bonifici istantanei in tutta l’area SEPA. Ciò è fondamentale per garantire maggiore sicurezza ai correntisti. Ad esempio, le banche dovranno verificare la corrispondenza tra il destinatario e quello effettivo, si tratta di un controllo molto importante, visto che si tratta di un’operazione immediata e irrevocabile. Sempre le banche dovranno adottare dei sistemi di verifica per contrastare il riciclaggio di denaro o altre operazioni illecite.

Con le nuove regole Ue, insomma, sarà possibile inviare pagamenti immediati come già avviene adesso, ma senza costi aggiuntivi. In questo modo tutti potranno sfruttare le potenzialità del bonifico istantaneo.

Riassumendo