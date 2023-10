Quanti soldi si devono avere in banca per chiedere un mutuo per acquisto casa?

Ci si chiede sempre più spesso quanti soldi si devono avere in banca per chiedere un mutuo per l’acquisto casa. Ebbene, la risposta non è scontata in quanto dipende da vari fattori tra cui il valore dell’immobile che si intende comprare, il proprio reddito, il profilo creditizio ma anche la politica della banca o dell’istituto finanziario.

Molti mutui richiedono infatti un versamento iniziale, noto come capitale proprio o anticipo. Questa percentuale del prezzo della casa varia ma di solito si attesta intorno al 20%.

Ad esempio, se la casa costa 200 mila euro, l’anticipo richiesto potrebbe essere di circa 40 mila euro. Oltre ad esso, poi, si dovranno considerare anche altri costi accessori legati all’acquisto di una casa, come le spese notarili, le tasse di registrazione, le tasse ipotecarie e le spese di perizia. Questi ultimi potrebbero ovviamente variare a seconda della regione e delle leggi locali.

Quel che è certo è che le banche non erogano quasi mai la somma necessaria per acquistare una casa, quali aspetti bisogna quindi considerare?

Come fare per ottenere un finanziamento al 100%?

Acquistare casa risparmiando: ecco quello che vorrebbero poter fare tutti ma di certo non è semplice. Anche perché, come detto, gli istituti di credito non erogano la cifra per intero se non in casi molto rari. Che fare quindi? Iniziare a risparmiare da prima automatizzando, ad esempio, le bollette con Rid bancario o limitando l’impiego della carta o ancora impostando un budget mensile. In questo modo sul proprio conto corrente si avrà a disposizione una piccola cifra da sfruttare come anticipo per l’acquisto della casa. Non è però, come detto semplice. Di solito, infatti, il finanziamento che viene concesso è fino all’80%. Significa che se la casa costa 80 mila euro, 20 mila euro andranno messi di tasca propria e al giorno d’oggi mettere una tale cifra da parte non è un’impresa semplice, anzi.

In molti si chiedono quando invece è possibile ottenere un mutuo al 100%. A questo domanda, il noto portale Idealista.it risponde che vi sono due modi ma bisogna rientrare in determinate casistiche. Il primo è quello di accedere al Fondo di Garanzia Prima Casa mentre il secondo dipende dalle banche. Esse, infatti, potrebbero derogare i limiti previsti dal TUB mediante polizza assicurativa che copra la parte mancante del mutuo ovvero il 20%. Però così non si risparmia e poi non tutte le banche optano per tale soluzione.

Quanti soldi si devono avere in banca per chiedere un mutuo per acquisto casa?

Risparmiare per acquistare casa non è semplice. Con l’esempio su indicato, sembrerebbe che la cifra da tenere da parte prima di richiedere un finanziamento sia solo di 20 mila euro ma non è così.

Quando si richiede un mutuo infatti, vi sono altri costi da tenere a mente come quelli per l’istruttoria, la perizia, l’imposta sostitutiva e quelli di gestione. Non dimentichiamo che, oltre alle spese legate alla banca e all’erogazione del mutuo, ci sono anche quelle, ad esempio, da corrispondere all’agenzia immobiliare. Inoltre, eventualmente, anche quelle legate alla ristrutturazione.

Quindi il consiglio è quello di mettere da parte ulteriori 10 mila euro extra per poter affrontare le spese appena indicate ed eventuali imprevisti.

Riassumendo…

1. Non è semplice capire quanti soldi si devono avere in banca per chiedere un mutuo per l’acquisto della casa

2. Le variabili sono infatti tante

3. Il consiglio è quello di mettere da parte il 20% del valore della casa più 10 mila euro di fondo extra che servirà per le varie spese extra e per gli imprevisti.

[email protected]