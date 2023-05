Tutti pazzi per le crociere e se ci sono delle offerte che le rendono ancora più economiche, ancora meglio. Nemmeno prima del Covid-19 i numeri erano così positivi.

Secondo le stime degli analisti, infatti, per la fine di quest’anno saranno poco meno di 13 milioni i passeggeri che saliranno e scenderanno dalle navi da crociera, comprese quelle di Costa e di Msc. Si tratta di un dato da record se si pensa che i passeggeri nel 2019 erano stati tantissimi, circa 12 milioni.

Quali sono allora le migliori offerte del momento?

Il segreto del successo

Si trovano sempre più crociere economiche e proprio per questo sono tanti i viaggiatori che le scelgono per la tanto agognata vacanza.

Piacciono molto soprattutto a chi non ha molto tempo a disposizione perché combinano il meglio di una vacanza in un unico viaggio. C’è, infatti, divertimento sia di giorno che di notte e poi si possono utilizzare le Spa e le palestre.

Il punto di forza, poi, è che ogni giorno si raggiunge una destinazione diversa senza fare e disfare le valigie. Un particolare non da poco in quanto nessun’altra vacanza offre la possibilità di godere in un unico viaggio del mare, della natura, della cultura, della città e delle diverse tradizioni.

Per chi ha dei bambini, inoltre, è la vacanza ideale in quanto anche i piccoli possono divertirsi grazie ai tanti giochi messi a disposizione per loro.

Quali sono le crociere più economiche di maggio: meglio scegliere le offerte di Msc o Costa?

Tra le crociere più economiche di maggio proposte da Msc c’è quella nel Mediterraneo di 7 notti con la Seaview. Il prezzo, comprensivo di quota di servizio alberghiero e assicurazione, parte da 823 euro a persona il 31 maggio. Incluso nel costo si ha a disposizione la pensione completa disponibile al buffet e al ristorante principale, gli spettacoli teatrali con musica dal vivo, il kids club per i piccoli da 1 a 17 anni e la possibilità di fruire di palestra e piscina. Quest’offerta, poi, prevede uno speciale sconto fino al 30% sulla prossima crociera estiva. Il tempo per fruire di tale promozione, però, è limitato per cui bisognerà fare in fretta. Per quanto riguarda l’itinerario, si parte da Civitavecchia verso Palma de Mallorca, Barcellona, Cannes, Genova, La Spezia per poi tornare a Civitavecchia.

Si può poi risparmiare anche partendo il 2 giugno da Monreale in quanto il costo con cabina interna per 7 notti parte da 833 euro a persona. Anche tale offerta prevede uno sconto del 30% sulla prossima crociera estiva grazie alla promo “ricarica d’estate”. Con la Msc Grandiosa si parte come detto da Palermo (Monreale) verso Napoli, Genova, Marsiglia, Barcellona, La Goulette per poi tornare a Palermo (Monreale).

Ci sono poi tra le crociere più economiche Costa, quella che parte da Genova il 2 giugno il cui prezzo totale per due ospiti è di 1358 invece di 1638 euro (per 8 giorni) con la Costa Toscana. Le quote di servizio obbligatorie sono poi incluse nel prezzo. Come detto, si parte da Genova verso Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia per poi tornare a Genova. Questa crociera si può pagare anche in tre rate da 452,67 euro senza interessi. Per fruire di tale tipologia di pagamento è necessario completare la prenotazione, andare al checkout e scegliere Klama. Andranno poi inseriti i dettagli della propria carta di debito, credito o prepagata. Il pagamento della prima rata, poi, avverrà il primo giorno della prenotazione mentre il resto degli addebiti in automatico ogni trenta giorni fino all’estinzione dell’intero importo.

In piena estate i prezzi sono più alti ma prenotando con Costa entro il 31 maggio, si potrà partire in due da Taranto per 8 giorni il 22 luglio con la Costa Pacifica pagando 1598 euro in due invece di 2098 euro.

Anche in questo caso le quota di servizio obbligatorie saranno incluse nel prezzo. Da Taranto si navigherà verso Catania, La Valletta, Mykonos, Santorini per poi tornare a Taranto.

Entrambe le offerte di Costa e Msc Crociere sono a tempo limitato per cui chi vorrà coglierle al volo, dovrà fare in fretta. Diceva il filosofo Spinoza “l‘occasione arriva solo a colui che è ben preparato”: occhio quindi sempre alle promozioni.

[email protected]