Parti subito da 149 euro a persona: offerte Costa e Msc Crociere 2023

Diceva Garrison Keillor che “una nave da crociera è una città galleggiante per persone pigre”. Questo è vero ma sono sempre più le persone che scelgono crociere con Costa e Msc per il loro viaggio. E il motivo è semplice: non si deve pensare a nulla. Non c’è bisogno di prenotare il volo se si vuole raggiungere una destinazione lontana e non bisogna nemmeno cercare di essere i più veloci per trovare una sistemazione a prezzi accessibili, visti i rincari degli ultimi tempi.

Con un unico biglietto, infatti, con i viaggi in crociera si ha il vitto, l’alloggio e sono compresi ovviamente anche gli spostamenti per non parlare di tutte le attività che si possono svolgere sulle navi.

Sono viaggi ideali, quindi, per chi vuole rilassarsi e allo stesso tempo divertirsi ma anche per chi ha figli piccoli dato che c’è molto intrattenimento per questi ultimi. Ecco allora le ultime proposte last minute di Costa e Msc Crociere.

Le offerte

Sono molte le offerte del momento proposte da Costa e Msc Crociere. Partiamo dalla prima che propone viaggi last minute a partire da 149 euro a persona. Non si parte però dall’Italia bensì da Barcellona e si arriva a Savona. Al prezzo indicato si può partire il 5 maggio con la Costa Diadema per un totale di 3 giorni da Barcellona per poi passare per Marsiglia fino ad arrivare a Savona. Il prezzo, come detto, è di 149 euro, quindi il totale per due è di 298 euro. A questo viaggio si applica la formula Speciale Single grazie alla quale non si applicherà il supplemento singola.

Parte invece da 499 euro a persona (998 euro in due invece di 1298 euro), il viaggio in crociera da Genova il 5 maggio con ritorno il 12 maggio (8 giorni).

Le altre promozioni da coglier al volo

L’itinerario è il seguente: si parte come detto da Genova verso Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia per poi tornare a Genova. A differenza che per l’altra crociera, in questa le quote di servizio obbligatorie non sono incluse nel prezzo: sono di 11 euro a notte per gli adulti.

Non solo Costa anche Msc Crociere propone numerose offerte a prezzi concorrenziali. Si può prenotare, ad esempio, un viaggio nel Mediterraneo di 7 notti pagando 641 euro a persona (compresa assicurazione e quota di servizio alberghiero). A questa tariffa, però, si può partire solo il 12 maggio da Palermo (Monreale) verso Napoli, Genova, Marsiglia, Barcellona, La Goulette e Palermo. Msc ricorda che in tutte le sue crociere sono inclusi la pensione completa disponibile al buffet e al ristorante principale, gli spettacoli teatrali e la musica dal vivo, le piscine e la palestra nonché il Kids Club.

L’altra ottima offerta è quella nel Mediterraneo con la Msc Lirica per 7 notti con partenza da Bari il 14 maggio. Da tale città si viaggerà verso Venezia, Dubrovnik, Kotor, Corfu, Zacinto per poi tornare di nuovo a Bari. Tale viaggio costa 681 euro a persona compresa quota di servizio alberghiero obbligatoria e quota di viaggio. Con questa promozione, così come con l’altra, si potrà approfittare dello sconto speciale del 30% sulla prossima crociera estiva.

